Пшеница уступает по доходности другим культурам

По состоянию на середину июля в Украине намолочено около 1,2 млн. тонн пшеницы, а средняя урожайность составляет 2,8–2,9 т/га. Жатва продвигается медленнее, чем в предыдущие годы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают в аналитическом департаменте сельскохозяйственного кооператива "ПУСК", передает пресс-служба Всеукраинского Аграрного Совета (ВАР).

Урожайность пшеницы не радует аграриев

По данным аналитиков, в центральных областях фиксируется стабильная урожайность на уровне 4–6 т/га. Наибольшие потери наблюдаются на юге, в частности в Днепропетровской области, где урожаи ниже средних показателей.

Эксперты отмечают, что по мере подключения к жатве центральных и западных регионов ожидается повышение средней урожайности до 3,3–3,5 т/га. Есть также риски, связанные с осадками и возможным распространением грибковых заболеваний в западных областях. Это может привести к снижению содержания белка и ухудшению качественных показателей зерна.

Цены на пшеницу

На прошлой неделе цены на продовольственную пшеницу выросли более чем на $1/т, на фуражную – на $4–5/т. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие две недели стоимость третьего класса пшеницы может составить $218–220/т на базисе CPT-порт.

"Пшеница сохраняет потенциал для дальнейшего роста. В июле-августе ожидается повышение цен, а сезонные максимумы традиционно приходятся на первые месяцы года", - считают аналитики.

Эксперты добавляют, что, несмотря на рост цен, пшеница уступает по доходности рапса и ячменя. Поэтому часть фермеров воздерживается от активных продаж, откладывая реализацию зерна на более поздний период в расчете на дальнейшее укрепление ценовой конъюнктуры.

Дальнейшая активность рынка будет в значительной степени зависеть от темпов уборки урожая и погодных условий, особенно в западных регионах страны.

Заметим, по итогам 2024 года наиболее рентабельными стали масличные культуры. В частности, для рапса этот показатель приближается к 60%, для сои – до 40%, а для подсолнечника – к 30%.

Каким будет урожай зерновых в 2025 году

По предварительным данным Минагрополитики, урожай зерновых в Украине. в 2025 году может сократиться на 10%, опустившись до примерно 51 млн. тонн по сравнению с 56,7 млн. тонн в 2024 году.

В 2025 году Украина может собрать около 26 миллионов тонн кукурузы, 4,5 миллиона тонн ячменя, 1,5 миллиона тонн мелких зерновых культур, 11,5 миллиона тонн семян подсолнечника и 11 миллионов тонн сахарной свеклы.

Урожай пшеницы может составлять от 20 до 22 миллионов тонн, а окончательная цифра будет зависеть от погодных условий и факторов, связанных с войной.

Производство пшеницы, по прогнозу USDA, в 2025 году составит около 23 млн тонн, что почти на 10 млн тонн меньше, чем в 2021 году.

Общий урожай масличных культур в 2025 году может снизиться примерно до 20,16 млн. тонн с 21,18 млн. тонн 2024 года, что частично связано с сокращением урожая рапса на 600 тыс. тонн. тонн.

Напомним, в 2024 году было намолочено 71,4 млн тонн урожая зерновых и масличных культур. Украина экспортировала аграрную продукцию на сумму $24,5 млрд (59% в общем экспорте). Больше этот показатель был только в 2021 году — тогда он достиг $27,7 млрд.