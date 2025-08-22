Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Аналітики підвищили прогнози світового виробництва зернових: яка ситуація буде на ринку

За серпневим звітом Міжнародної ради із зерна (IGC), світове виробництво зернових (пшениці та фуражного зерна) у 2025-2026 маркетинговому році зросте до 2,4 млрд тонн. Це на 27 млн тонн більше, ніж попередні прогнози.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Електронної зернової біржі України.

Основні прогнози IGC

Основне зростання очікується завдяки високому врожаю кукурудзи, а також збільшенню виробництва пшениці та сої.

Оновлений прогноз щодо зростання виробництва зернових:

  • зернові культури загалом — прогноз виробництва підвищено на 27 млн тонн, а споживання — на 15 млн тонн. Це призведе до зростання кінцевих запасів до 597 млн тонн; 
  • пшениця — прогноз виробництва зріс до 811 млн тонн. Споживання також збільшиться, але кінцеві запаси можуть дещо скоротитися; 
  • кукурудзанайбільш значне зростання. Прогноз виробництва підвищено на 23 млн тонн, до 1,3 млрд тонн, що на 5,3% більше за минулий сезон. Це призведе до збільшення кінцевих запасів; 
  • соя — очікується зростання виробництва та споживання. Прогноз виробництва — 430 млн тонн; 
  • рис — баланс попиту та пропозиції залишається стабільним, очікуються рекордні обсяги виробництва та споживання.

Як зазначають експерти, незважаючи на падіння цін на деякі фуражні культури, світова торгівля зерном може зрости. Крім того, завдяки підвищенню експортних цін на сою та кукурудзу індекс зернових та олійних культур зміцнився.

Нагадаємо, експерти Міністерства сільського господарства США (USDA) в серпневому звіті знову знизили прогнози світового виробництва та запасів пшениці на 2025-2026 маркетинговий рік. За цими даними, запаси можуть досягти найнижчого рівня з 2015 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук