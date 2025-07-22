Українська пшениця дорожчає: затримка збору та низька врожайність штовхають ціни вгору

Ціни на пшеницю в Україні за місяць виросли на 8-10%. Причиною є затримка збирання та низька врожайність. За тиждень ціни на продовольчу пшеницю з доставкою до портів Чорного моря виросли до 220–225 доларів за тонну. На фуражну пшеницю (через високу якість зерна на півдні) ціни зросли до $215–218 за тонну.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі.

Фактори впливу

Подальше зростання цін на українське зерно обмежене падінням вересневих ф'ючерсів на біржах на 5,2-12% на тлі покращення погодних умов та гарного світового балансу в новому сезоні.

Як зазначають аналітики, на ринку пшениці в Україні складається ситуація, яка спостерігалася на початку липня на ринку ячменю, коли одразу кілька трейдерів поставили кораблі для експортної відправки, але через затримку збирання не встигли вчасно придбати необхідні обсяги ячменю, тому для виконання угод були змушені підняти ціни на 10-20 $/т вище контрактних та отримали збитки.

Опади у центральній та західній частинах країни затримують збирання та можуть збільшити частку фуражної пшениці, тому можна очікувати збільшення дисконту між цінами на фуражну та продовольчу пшеницю.

Крім того, на тлі низької врожайності на півдні України експортні ціни на пшеницю продовжують зростати, а обмежена пропозиція посилює закупівельну активність в портах Чорного моря.

За перші 19 днів нового сезону експорт пшениці склав лише 279 тис тонн порівняно з 872 тис тоннами за аналогічний період маркетингового року 2024-2025.

Світові ціни на пшеницю

Згідно із дами Міністерства сільського господарства США (USDA), про збільшення експорту та погіршення стану посівів ярої пшениці не підтримали котирування, і вересневі ф’ючерси 21 липня знизилися:

на 0,7% до 199,2 $/т на SRW-пшеницю в Чикаго (-5,2% за місяць);

на 0,6% до 193,2 $/т на HRW-пшеницю в Канзас-Сіті ( -7,4%);

на 1,6% до 215,9 $/т на HRS-пшеницю в Міннеаполісі (-12%);

на 0,2% до 202 €/т або 236 $/т (-8,7%) на пшеницю на паризькій біржі Euronext.

Станом на 20 липня озима пшениця у США обмолочена на 73% площ (75% торік та 72% в середньому за 5 років) і її врожайність досить висока. Кількість посівів ярої пшениці у доброму або відмінному стані за тиждень зменшилася на 2% до 52% (77% торік), але гарні опади продовжують покращувати стан посівів.

У період з 11 по 17 липня експорт пшениці з США виріс порівняно з попереднім тижнем на 65% до 732,3 тис тонн, а загалом з початку сезону 2025/26 (1 червня) склав 3 млн тонн, що на 13,7% випереджає торішні темпи.

Нагадаємо, у Мінагрополітики вважають, що цьогорічний урожай пшениці в Україні буде достатнім для задоволення потреб внутрішнього ринку. Незважаючи на форс-мажорні погодні умови навесні та влітку, збір врожаю розпочався із затримкою на 2-3 тижні, але загалом ситуація стабільна.