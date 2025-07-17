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На Українській універсальній біржі укладено перші контракти на 100 тонн пшениці нового врожаю

пшениця, поле, комбайн, збір урожаю
На біржі продано перші 100 тонн пшениці нового врожаю. / Freepik

Новий сезон біржової торгівлі зерновими на Українській універсальній біржі (УУБ) стартував 1 липня 2025 року і триватиме до 30 червня 2026 року. Вже з перших днів укладено низку контрактів: зокрема, успішно реалізовано 100 тонн пшениці нового врожаю на суму понад 800 тисяч гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УУБ.

"Торгівля аграрною продукцією на біржі — це більше, ніж просто угоди. Це інструмент формування справедливої ринкової ціни, зниження ризиків, зрозумілі та прогнозовані правила гри й захист від маніпуляцій", — наголосили в УББ.

Завдяки біржі українські фермери, трейдери та переробники отримують прямий доступ до відкритого та конкурентного ринку. Це значно підвищує інвестиційну привабливість галузі та стимулює її подальший розвиток.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ретельно контролює дотримання всіх правил біржової торгівлі, гарантуючи повну прозорість кожної операції та активно сприяючи впровадженню інноваційних технологій на товарних біржах України.

Нагадаємо, в Україні зростають експортні ціни на пшеницю. Ціни на продовольчу пшеницю в Україні зросли до $212-215 за тонну на тлі затримки збирання врожаю та низької врожайності на півдні країни. Фуражна пшениця подорожчала до 9 800–10 000 грн за тонну (205–208 $/т), що поступово вирівнює ціновий розрив між класами.

Автор:
Тетяна Ковальчук