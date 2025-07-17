На Украинской универсальной бирже подписаны первые контракты на 100 тонн пшеницы нового урожая

Новый сезон биржевой торговли зерновыми на Украинской универсальной бирже (УУБ) стартовал 1 июля 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года. Уже с первых дней заключен ряд контрактов: в частности, успешно реализовано 100 тонн пшеницы нового урожая на сумму более 800 тысяч гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

"Торговля аграрной продукцией на бирже - это больше, чем просто сделки. Это инструмент формирования справедливой рыночной цены, снижение рисков, понятные и прогнозируемые правила игры и защита от манипуляций", - подчеркнули в УББ.

Благодаря бирже, украинские фермеры, трейдеры и переработчики получают прямой доступ к открытому и конкурентному рынку. Это значительно повышает инвестиционную привлекательность отрасли и стимулирует дальнейшее ее развитие.

НКЦБФР тщательно контролирует соблюдение всех правил биржевой торговли, гарантируя полную прозрачность каждой операции и активно способствуя внедрению инновационных технологий на товарных биржах Украины.

Напомним, в Украине растут экспортные цены на пшеницу. Цены на продовольственную пшеницу в Украине выросли до $212-215 за тонну на фоне задержки уборки урожая и низкой урожайности на юге страны. Фуражная пшеница подорожала до 9 800–10 000 грн. за тонну (205–208 $/т), что постепенно выравнивает ценовой разрыв между классами.