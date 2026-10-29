Auchan возле метро "Черниговская" в Киеве возобновил работу после российского обстрела

Гипермаркет Auchan в торгово-развлекательном комплексе "Проспект" в Киеве возобновил работу после российских обстрелов 26 октября. В то же время в помещении еще продолжаются восстановительные работы.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Auchan.

"Мы сделали все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу магазина и вернуть вам доступ к любимым продуктам и товарам для ежедневных нужд", - отметили в компании.

В помещении магазина продолжают проводить восстановительные работы, поэтому часть услуг и удобств для посетителей остается временно ограниченной.

Удары по Auchan

В результате российской атаки вечером 26 октября в Киеве был поврежден гипермаркет Auchan в ТРК "Проспект" возле станции метро "Черниговская".

7 октября в результате атаки армии РФ на Украину был поврежден состав свежих продуктов сети Auchan. Работники не пострадали.

А 26 сентября был поврежден магазин Auchan Беличи в Киеве. В результате атаки сотрудники гипермаркета и покупатели не пострадали.

30 августа в результате российской атаки на Киевскую область был поврежден состав сети гипермаркетов Auchan .