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Auchan возле метро "Черниговская" в Киеве возобновил работу после российского обстрела
Гипермаркет Auchan в торгово-развлекательном комплексе "Проспект" в Киеве возобновил работу после российских обстрелов 26 октября. В то же время в помещении еще продолжаются восстановительные работы.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Auchan.
"Мы сделали все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу магазина и вернуть вам доступ к любимым продуктам и товарам для ежедневных нужд", - отметили в компании.
В помещении магазина продолжают проводить восстановительные работы, поэтому часть услуг и удобств для посетителей остается временно ограниченной.
Удары по Auchan
В результате российской атаки вечером 26 октября в Киеве был поврежден гипермаркет Auchan в ТРК "Проспект" возле станции метро "Черниговская".
7 октября в результате атаки армии РФ на Украину был поврежден состав свежих продуктов сети Auchan. Работники не пострадали.
А 26 сентября был поврежден магазин Auchan Беличи в Киеве. В результате атаки сотрудники гипермаркета и покупатели не пострадали.
30 августа в результате российской атаки на Киевскую область был поврежден состав сети гипермаркетов Auchan .