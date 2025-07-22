Украинская пшеница дорожает: задержка сбора и низкая урожайность толкают цены вверх

Цены на пшеницу в Украине за месяц выросли на 8–10%. Причиной является задержка уборки и низкая урожайность. За неделю цены на продовольственную пшеницу с доставкой в порты Черного моря выросли до 220–225 долларов за тонну. На фуражную пшеницу (из-за высокого качества зерна на юге) цены выросли до $215–218 за тонну.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи.

Факторы воздействия

Дальнейший рост цен на украинское зерно ограничен падением сентябрьских фьючерсов на биржах на 5,2-12% на фоне улучшения погодных условий и хорошего мирового баланса в новом сезоне.

Как отмечают аналитики, на рынке пшеницы в Украине складывается ситуация, которая наблюдалась в начале июля на рынке ячменя, когда сразу несколько трейдеров поставили корабли для экспортной отправки, но из-за задержки уборки не успели вовремя приобрести необходимые объемы ячменя, поэтому для выполнения сделок были вынуждены поднять цены на 10-20 долларов.

Осадки в центральной и западной частях страны задерживают сбор и могут увеличить долю фуражной пшеницы, поэтому можно ожидать увеличения дисконта между ценами на фуражную и продовольственную пшеницу.

Кроме того, на фоне низкой урожайности на юге Украины, экспортные цены на пшеницу продолжают расти, а ограниченное предложение усиливает закупочную активность в портах Черного моря.

За первые 19 дней нового сезона экспорт пшеницы составил всего 279 тыс тонн по сравнению с 872 тыс тонн за аналогичный период маркетингового года 2024-2025.

Мировые цены на пшеницу

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), об увеличении экспорта и ухудшении состояния посевов яровой пшеницы не поддержали котировки, и сентябрьские фьючерсы 21 июля снизились:

на 0,7% до 199,2$/т на SRW-пшеницу в Чикаго (-5,2% за месяц);

на 0,6% до 193,2$/т на HRW-пшеницу в Канзас-Сити (-7,4%);

на 1,6% до 215,9 $/т на HRS-пшеницу в Миннеаполисе (-12%);

на 0,2% до 202 €/т или 236 $/т (-8,7%) на пшеницу на парижской бирже Euronext.

По состоянию на 20 июля озимая пшеница в США обмолочена на 73% площадей (75% в прошлом году и 72% в среднем за 5 лет) и ее урожайность достаточно высока. Количество посевов яровой пшеницы в хорошем или отличном состоянии за неделю уменьшилось на 2% до 52% (77% в прошлом году), но хорошие осадки продолжают улучшать состояние посевов.

В период с 11 по 17 июля экспорт пшеницы из США вырос по сравнению с предыдущей неделей на 65% до 732,3 тыс. тонн, а в целом с начала сезона 2025/26 (1 июня) составил 3 млн тонн, что на 13,7% опережает прошлогодние темпы.

Напомним, в Минагрополитики считают, что урожай пшеницы в Украине этого года будет достаточным для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Несмотря на форс-мажорные погодные условия весной и летом, сбор урожая начался с задержкой на 2-3 недели, но ситуация в целом стабильная.