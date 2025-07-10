Украина может увеличить урожай зерновых и масличных в 2025/26 МГ до 83 млн тонн

В сезоне 2025/26 маркетингового года (июль-июнь) Украина сможет собрать 83 млн. тонн зерновых и масличных культур, что на 5,5% больше, чем в предыдущем сезоне.

Как сообщает Delo.ua, об этом рассказал президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев корреспонденту "Интерфакс-Украина".

По его словам, основным фактором роста станет увеличение урожая кукурузы, которая пока демонстрирует хорошее состояние. Сбор этой культуры ожидается на уровне 29,26 млн. тонн, а экспорт — 24 млн. тонн, что на 2,5 млн. тонн больше, чем в 2024/25 МГ. Если погодные условия будут способствовать, прогноз урожая кукурузы может быть пересмотрен до 30 млн тонн.

В то же время урожайность пшеницы ожидается на уровне прошлого года — 22,5 млн. тонн с прогнозируемым экспортом в 16,5 млн. тонн. Сбор ячменя останется примерно таким же, как и в прошлом году — 4,9 млн. тонн, из которых 2,3 млн. тонн будут экспортированы.

Из-за повреждений озимых посевов рапса зимой часть площадей пересеяли подсолнечником и кукурузой. Как следствие, урожай рапса в 2025/26 МГ ожидается на уровне 3 млн. тонн, из которых 2,6 млн. тонн могут быть экспортированы.

Подсолнечника планируют собрать почти 15 млн. тонн (против 12,7 млн. тонн в 2024/25 МГ), а сои — 6,23 млн. тонн. Ожидаемый экспорт этих культур составит соответственно 14,8 млн. и 4 млн. тонн.

Горбачев также озвучил среднесрочные прогнозы: в течение следующих пяти лет Украина, даже без возвращения оккупированных территорий, способна стабильно производить около 94 млн. тонн зерновых и масличных культур ежегодно, экспортировать — до 62 млн. тонн. Если же контроль над временно оккупированными территориями будет возобновлен, годовое производство может возрасти до 110 млн. тонн, а экспорт — до 78–80 млн. тонн.

До полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина производила до 107 млн. тонн зерновых и масличных ежегодно. УЗА считает, что достижение таких объемов в будущем вполне реалистичным.

Ранее сообщалось, что в странские аграрии начали жатву озимой пшеницы. Но начальные показатели урожайности пока остаются на невысоком уровне — средняя урожайность около 2,1–2,15 т/га. Но это только начало кампании, и при благоприятных погодных условиях аналитики прогнозируют повышение средних показателей .