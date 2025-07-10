Україна може збільшити урожай зернових і олійних у 2025/26 МР до 83 млн тонн

У сезоні 2025/26 маркетингового року (липень-червень) Україна зможе зібрати 83 млн тонн зернових та олійних культур, що на 5,5% більше, ніж у попередньому сезоні.

Як інформує Delo.ua, про це розповів президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачьов кореспонденту "Інтерфакс-Україна".

За його словами, основним фактором зростання стане збільшення врожаю кукурудзи, яка наразі демонструє хороший стан. Збір цієї культури очікується на рівні 29,26 млн тонн, а експорт — 24 млн тонн, що на 2,5 млн тонн більше, ніж у 2024/25 МР. Якщо погодні умови сприятимуть, прогноз урожаю кукурудзи можуть переглянути до 30 млн тонн.

Водночас врожайність пшениці очікується на рівні минулого року — 22,5 млн тонн із прогнозованим експортом у 16,5 млн тонн. Збір ячменю залишиться приблизно таким самим, як і торік — 4,9 млн тонн, з яких 2,3 млн тонн будуть експортовані.

Через пошкодження озимих посівів ріпаку взимку частину площ пересіяли соняшником та кукурудзою. Як наслідок, урожай ріпаку в 2025/26 МР очікується на рівні 3 млн тонн, із яких 2,6 млн тонн можуть бути експортовані.

Соняшника планують зібрати майже 15 млн тонн (проти 12,7 млн тонн у 2024/25 МР), а сої — 6,23 млн тонн. Очікуваний експорт цих культур становитиме відповідно 14,8 млн і 4 млн тонн.

Горбачьов також озвучив середньострокові прогнози: впродовж наступних п’яти років Україна, навіть без повернення окупованих територій, здатна стабільно виробляти близько 94 млн тонн зернових і олійних культур щорічно, експортувати — до 62 млн тонн. Якщо ж контроль над тимчасово окупованими територіями буде відновлено, річне виробництво може зрости до 110 млн тонн, а експорт — до 78–80 млн тонн.

До повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна виробляла до 107 млн тонн зернових та олійних щороку. УЗА вважає, що досягнення таких обсягів у майбутньому є цілком реалістичним.

Раніше повідомлялося, що українські аграрії розпочали жнива озимої пшениці. Але початкові показники врожайності поки що залишаються на невисокому рівні — середня врожайність близько 2,1–2,15 т/га. Але це лише початок кампанії, і за сприятливих погодних умов аналітики прогнозують підвищення середніх показників.