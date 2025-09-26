Все основные импортеры снизили закупку украинской пшеницы, за исключением одной страны

За два месяца 2025/26 маркетингового года, стартовавшего 1 июля, Украина экспортировала 1,456 млн. тонн пшеницы. Это на 28% ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона, когда на внешние рынки было отгружено 2,026 млн. тонн зерновой. Главным покупателем пшеницы стал Египет.

Топ-10 импортеров украинской пшеницы

Отмечается, что почти все основные импортеры снизили закупку украинской пшеницы, за исключением Египта, который повысил объемы импорта почти вдвое – до 699 тыс. тонн и стал самым большим покупателем на старте нового сезона.

Индонезия уменьшила импорт пшеницы из Украины на 13% - до 528 тыс. тонн, Вьетнам на 17%, до 314 тыс. тонн, Алжир – на 28%, до 268 тыс. тонн.

По данным аналитиков, на 69% сократились отгрузки по направлению Испании, удерживавшей лидерство в первые два месяца 2024/25 МГ, – до 243 тыс. тонн.

Экспорт украинской пшеницы в Йемена за два месяца нового сезона снизился на 24%, до 126 тыс. тонн, Таиланд – на 26%, до 120 тыс. тонн.

Также существенно "просели" Италия (на 42%, до 66 тыс. тонн), Тунис (на 62%, до 49 тыс. тонн) и Израиль (на 33% до 48 тыс. тонн).

Цены на пшеницу будут расти

Индикативная цена на пшеницу третьего класса держится на уровне $212–214 CPT-порт. Это связано с достаточным запасом продукции у трейдеров и большим предложением на мировом рынке, особенно со стороны России.

Однако покрытие контрактов на пшеницу на ноябрь-декабрь у многих игроков рынка значительно уменьшается.

Эксперты прогнозируют, что климатические риски в странах, являющихся крупными производителями пшеницы, станут ведущим фактором поддержки цен.

По состоянию на 26 сентября 2025 года в Украине уже собрали 30,4 млн. тонн зерновых культур на площади 7,2 млн. га, что составляет 63% засеянных площадей.

Больше всего собрано пшеницы — 22,53 миллиона тонн из более 5 миллионов гектаров.