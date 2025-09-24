Цены на пшеницу будут расти из-за проблем с урожаем

По состоянию на 22 сентября Украина экспортировала около 1,7 млн тонн пшеницы. Заключенные ранее контракты в некоторой степени сдерживают рост цен, но уже с октября ситуация может измениться.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Всеукраинской аграрной рады (ВАР) со ссылкой на аналитический департамент сельскохозяйственного кооператива ПУСК.

Индикативная цена на пшеницу третьего класса держится на уровне $212–214 CPT-порт. Это связано с достаточным запасом продукции у трейдеров и большим предложением на мировом рынке, особенно со стороны России.

Однако покрытие контрактов на пшеницу на ноябрь-декабрь у многих игроков рынка значительно уменьшается.

"Контракты на октябрь уже заключаются по цене $218-220 CPT-порт, с потенциальным ростом до $223. Основная причина - сокращение запасов и нарастающая неопределенность будущего урожая", - отмечают аналитики.

Они прогнозируют, что климатические риски в странах, являющихся крупными производителями пшеницы, станут ведущим фактором поддержки цен.

Да, в Украине центральные и южные регионы страдают от засухи, и в ближайшее время значительных осадков не прогнозируется. В РФ также наблюдается критический дефицит влаги, а темпы посевной – самые медленные за последние пять лет.

Подобная ситуация фиксируется во Франции, Румынии и Болгарии, где недостаток влаги подвергает угрозе объемы посевов озимой пшеницы. Учитывая это, есть угроза уменьшения площадей под озимыми.

"Импортеры, предчувствуя потенциальные проблемы с урожаем 2026 года, могут активнее закупать зерно. Поэтому в январе-марте цены на пшеницу могут существенно возрасти", - считают аналитики.

Напомним, на 19 сентября 2025 года в Украине намолочено 29,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Уборка проведена на площади более 7 миллионов гектаров, что составляет 62% от общей площади посевов.

Больше всего собрано пшеницы — 22,5 миллиона тонн из более 5 миллионов гектаров.