Ціни на пшеницю зростатимуть через проблеми з урожаєм

Станом на 22 вересня Україна експортувала майже 1,7 млн тонн пшениці. Укладені раніше контракти певною мірою стримують зростання цін, але вже з жовтня ситуація може змінитися.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) з посиланням на аналітичний департамент сільськогосподарського кооперативу ПУСК.

Зазначається, що індикативна ціна на пшеницю третього класу тримається на рівні $212–214 CPT-порт. Це пов’язано з достатнім запасом продукції у трейдерів та великою пропозицією на світовому ринку, особливо з боку Росії.

Проте покриття контрактів на пшеницю на листопад-грудень у багатьох гравців ринку суттєво зменшується.

“Контракти на жовтень вже укладаються за ціною $218–220 CPT-порт, з потенційним зростанням до $223. Основна причина — скорочення запасів та наростаюча невизначеність щодо майбутнього врожаю”, - зауважують аналітики.

Вони прогнозують, що кліматичні ризики в країнах, які є великими виробниками пшениці, стануть провідним фактором підтримки цін.

Так, в Україні центральні та південні регіони страждають від посухи, і найближчим часом значних опадів не прогнозується. У РФ також спостерігається критичний дефіцит вологи, а темпи посівної — найповільніші за останні п’ять років.

Подібна ситуація фіксується у Франції, Румунії та Болгарії, де нестача вологи ставить під загрозу обсяги посівів озимої пшениці. З огляду на це, є загроза зменшення площ під озиминою.

"Імпортери, передчуваючи потенційні проблеми з урожаєм 2026 року, можуть активніше закуповувати зерно. Тож в січні-березні ціни на пшеницю можуть суттєво зрости”, - вважають аналітики.

Нагадаємо, станом на 19 вересня 2025 року в Україні намолочено 29,8 мільйона тонн зернових і зернобобових культур. Збирання проведено на площі понад 7 мільйонів гектарів, що становить 62% від загальної площі посівів.

Найбільше зібрано пшениці — 22,5 мільйона тонн з понад 5 мільйонів гектарів.