Украина собрала более 30 млн. тонн зерновых культур

По состоянию на 26 сентября 2025 года в Украине уже собрали 30,4 млн тонн зерновых культур на площади 7,2 млн га, что составляет 63% засеянных площадей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на МинАПК.

В частности, урожай распределился следующим образом:

Пшеница: собрали 22,53 млн тонн на площади 5 020 тыс. га;

Ячмень: собрали 5,33 млн тонн на площади 1 345,6 тыс. га;

Горох: собрали 0,63 млн тонн на площади 266 тыс. га;

Кукуруза: собрали 0,96 млн тонн на площади 195,9 тыс. га;

Другие зерновые и зернобобовые культуры собрали 0,86 млн тонн на площади 308,7 тыс. га.

Области-лидеры по объему собранного урожая:

Одесская область: собрали 3,69 млн тонн с площади 1 101,1 тыс. га;

Винницкая область: собрали 2,42 млн тонн с площади 436 тыс. га.;

Кировоградская область: собрали 2,22 млн тонн с площади 541,3 тыс. га.;

Хмельницкая область: собрали 2,13 млн тонн с площади 309,6 тыс. га.

Масличные и другие культуры:

Рапс: завершили сбор 3,30 млн тонн на площади 1 275,6 тыс. га;

Соя: собрали 1,51 млн тонн на площади 749,7 тыс. га;

Подсолнечник: собрали 4,11 млн тонн на площади 2 239,3 тыс. га;

Сахарная свекла: вырыли 1,42 млн тонн на площади 29 тыс. га.

