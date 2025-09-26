Запланована подія 2

Украина собрала более 30 млн. тонн зерновых культур

Depositphotos

По состоянию на 26 сентября 2025 года в Украине уже собрали 30,4 млн тонн зерновых культур на площади 7,2 млн га, что составляет 63% засеянных площадей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на МинАПК.

В частности, урожай распределился следующим образом:

  • Пшеница: собрали 22,53 млн тонн на площади 5 020 тыс. га;
  • Ячмень: собрали 5,33 млн тонн на площади 1 345,6 тыс. га;
  • Горох: собрали 0,63 млн тонн на площади 266 тыс. га;
  • Кукуруза: собрали 0,96 млн тонн на площади 195,9 тыс. га;
  • Другие зерновые и зернобобовые культуры собрали 0,86 млн тонн на площади 308,7 тыс. га.

Области-лидеры по объему собранного урожая:

  • Одесская область: собрали 3,69 млн тонн с площади 1 101,1 тыс. га;
  • Винницкая область: собрали 2,42 млн тонн с площади 436 тыс. га.;
  • Кировоградская область: собрали 2,22 млн тонн с площади 541,3 тыс. га.;
  • Хмельницкая область: собрали 2,13 млн тонн с площади 309,6 тыс. га.

Масличные и другие культуры:

  • Рапс: завершили сбор 3,30 млн тонн на площади 1 275,6 тыс. га;
  • Соя: собрали 1,51 млн тонн на площади 749,7 тыс. га;
  • Подсолнечник: собрали 4,11 млн тонн на площади 2 239,3 тыс. га;
  • Сахарная свекла: вырыли 1,42 млн тонн на площади 29 тыс. га.

По состоянию на 19 сентября 2025 г. в Украине намолочено 29,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Уборка проведена на площади более 7 миллионов гектаров, что составляет 62% от общей площади посевов.

Автор:
Татьяна Гойденко