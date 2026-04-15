Голова Держмитслужби Мандзій приступив до виконання обов’язків: головні завдання та плани

15 квітня перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев представив нового голову Державної митної служби України — Ореста Мандзія. Під час представлення було відзначено стабільність роботи відомства та розвиток митної системи, який отримав позитивну оцінку Європейської Комісії.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДМСУ.

Єрмоличев окреслив поточні завдання для служби: "Надалі перед митною службою стоять амбітні плани – це передусім досягнення бюджетних показників... підвищення прозорості роботи та впровадження цифрових рішень для інтеграції з системами ЄС. Розраховуємо на системну роботу над впровадженням європейських стандартів і подальшу розбудову безпекової функції митниці".

У свою чергу новий очільник відомства визначив наступні пріоритети діяльності:

завершення імплементації митного законодавства Європейського Союзу;

підготовка та прийняття нового Митного кодексу України;

налагодження системи ефективного пост-митного аудиту;

формування професійної команди;

забезпечення підрозділів технічними засобами митного контролю;

надання Держмитслужбі правоохоронних функцій.

Окрему увагу голова служби приділив питанню етики та контролю. "Одним із основних пріоритетів у роботі митної служби безперечно стане посилення доброчесності. Для цього доцільно активізувати співпрацю з антикорупційними та правоохоронними органами", — наголосив Мандзій.

Він зазначив, що діяльність митниці буде спрямована на дотримання балансу між спрощенням процедур для підприємців та гарантуванням митної безпеки держави.

Нагадаємо, 10 квітня уряд призначив головою Державної митної служби Ореста Мандзія. Відповідне подання за результатами відкритого конкурсу вніс міністр фінансів Сергій Марченко.