Глава Гостаможслужбы Мандзий приступил к исполнению обязанностей: главные задачи и планы

15 апреля первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев представил нового председателя Государственной таможенной службы Украины — Ореста Мандзия. В ходе представления была отмечена стабильность работы ведомства и развитие таможенной системы, которое получило положительную оценку Европейской Комиссии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ГТСУ.

Ермоличев очертил текущие задания для службы: "В дальнейшем перед таможенной службой стоят амбициозные планы - это прежде всего достижение бюджетных показателей... повышение прозрачности работы и внедрение цифровых решений для интеграции с системами ЕС. Рассчитываем на системную работу над внедрением европейских стандартов и дальнейшее развитие функции таможни".

В свою очередь, новый глава ведомства определил следующие приоритеты деятельности:

завершение имплементации таможенного законодательства Европейского Союза;

подготовка и принятие нового Таможенного кодекса Украины;

налаживание системы эффективного пост-таможенного аудита;

формирование профессиональной команды;

обеспечение подразделений техническими средствами таможенного контроля;

предоставление Гостаможслужбе правоохранительных функций.

Отдельное внимание глава службы уделил вопросу этики и контроля. "Одним из основных приоритетов в работе таможенной службы, безусловно, станет усиление добродетели. Для этого целесообразно активизировать сотрудничество с антикоррупционными и правоохранительными органами", — подчеркнул Мандзий.

Он отметил, что деятельность таможни будет направлена на соблюдение баланса между упрощением процедур для предпринимателей и обеспечением таможенной безопасности государства.

Напомним, 10 апреля в ряд назначил главой Государственной таможенной службы Ореста Мандзия. Соответствующее представление по результатам открытого конкурса внес Министр финансов Сергей Марченко.