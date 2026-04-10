Правительство назначило новым главой таможни Ореста Мандзия: что о нем известно

Правительство назначило новым главой таможни Ореста Мандзия / Государственная таможенная служба Украины

Правительство назначило главой Государственной таможенной службы сотрудника Национального антикоррупционного бюро Ореста Мандзия. Соответствующее представление по результатам открытого конкурса внес Министр финансов Сергей Марченко.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она отметила, что правительство ожидает от нового руководителя продолжения реформы таможенной службы, формирования современной, прозрачной и эффективной таможенной системы, работающей на обеспечение финансовой устойчивости государства.

"Рассчитываем на последовательную работу по реализации этих изменений и дальнейшее усиление институциональной способности таможенной службы", - подчеркнула Свириденко.

Орест Мандзий возглавлял шестое подразделение детективов НАБУ.

Заметим, еще в августе Кабинет министров приступил к процедуре открытого отбора главы Государственной таможенной службы.

В марте Комиссия по отбору главы Государственной таможенной службы по итогам собеседований избрала двух финалистов : это сотрудники Национального антикоррупционного бюро Руслан Даменцов и Орест Мандзий.

У Государственной таможенной службы не было руководителя уже более четырех лет.

Обязанности председателя Гостаможслужбы выполнял Сергей Звягинцев – заместитель председателя Гостаможни.

С 1 ноября 2024 года вступил в силу закон №6490-д о   о реформировании Государственной таможенной службы .

Заметим, реформа таможни – это важный структурный маяк от Международного валютного фонда, Всемирного банка и США. Ее поддержали все бизнес-ассоциации.

Что предполагает реформа таможни

Данный закон:

  • изменяет процедуру проведения конкурсного отбора на должность главы Гостаможслужбы по примеру лучших практик НАБУ, САП и других антикоррупционных органов;
  • привлекает к проведению открытого конкурса на должность председателя Гостаможслужбы международных экспертов, имеющих высокие профессиональные компетенции, в частности, опыт работы в сферах права, экономики и/или предотвращения коррупции не менее пяти лет;
  • устанавливает четкий алгоритм принятия решений конкурсной комиссией и определение того, что конкурсная комиссия вносит представление премьер-министру Украины на одну кандидатуру (победителя конкурса);
  • дает право новому главе Гостаможслужбы формировать кадровый потенциал таможенных органов, в том числе путем назначения своих заместителей по представлению премьер-министра в соответствии с предложениями такого председателя, а также отменяет необходимость согласования с министром финансов Украины назначения на должности и/или увольнения с должностей руководителей среднего звена;
  • вводит ежегодный независимый аудит эффективной деятельности таможенных органов, отрицательное заключение по результатам проведения которого является основанием для увольнения Председателя;
  • определяет особенности требований к принятию на службу;
  • проведение одноразовой аттестации должностных лиц таможенных органов с целью установления соответствия занимаемой должности;
  • определение размеров окладов работников.

Реформирование таможни предусмотрено Планом Украины в рамках инструмента ЕС Ukraine Facility, Национальной стратегией доходов на 2024–2030 годы,

Автор:
Светлана Манько