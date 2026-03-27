Комиссия выбрала финалистов конкурса на главу Гостаможни: оба работают в НАБУ

таможня
Государственную таможенную службу возглавит Руслан Даменцов или Орест Мандзий / Depositphotos

Комиссия по отбору главы Государственной таможенной службы по итогам собеседований избрала двух финалистов: это сотрудники Национального антикоррупционного бюро Руслан Даменцов и Орест Мандзий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Именно эти две кандидатуры переданы на рассмотрение Министерства финансов, которое и определит нового главу Гостаможни в течение десяти дней.

Руслан Даменцов занимает должность заместителя руководителя второго подразделения детективов НАБУ, а Орест Мандзий возглавляет шестое подразделение детективов НАБУ.

Заметим, еще в августе Кабинет министров приступил к процедуре открытого отбора главы Государственной таможенной службы.

У Государственной таможенной службы нет руководителя уже более четырех лет.

Обязанности председателя Гостаможслужбы выполняет Сергей Звягинцев – заместитель председателя Гостаможни.

С 1 ноября 2024 года вступил в силу закон №6490-д о   о реформировании Государственной таможенной службы .

Заметим, реформа таможни – это важный структурный маяк от Международного валютного фонда, Всемирного банка и США. Ее поддержали все бизнес-ассоциации.

Что предполагает реформа таможни

Данный закон:

  • изменяет процедуру проведения конкурсного отбора на должность главы Гостаможслужбы по примеру лучших практик НАБУ, САП и других антикоррупционных органов;
  • привлекает к проведению открытого конкурса на должность председателя Гостаможслужбы международных экспертов, имеющих высокие профессиональные компетенции, в частности, опыт работы в сферах права, экономики и/или предотвращения коррупции не менее пяти лет;
  • устанавливает четкий алгоритм принятия решений конкурсной комиссией и определение того, что конкурсная комиссия вносит представление премьер-министру Украины на одну кандидатуру (победителя конкурса);
  • дает право новому главе Гостаможслужбы формировать кадровый потенциал таможенных органов, в том числе путем назначения своих заместителей по представлению премьер-министра в соответствии с предложениями такого председателя, а также отменяет необходимость согласования с министром финансов Украины назначения на должности и/или увольнения с должностей руководителей среднего звена;
  • вводит ежегодный независимый аудит эффективной деятельности таможенных органов, отрицательное заключение по результатам проведения которого является основанием для увольнения Председателя;
  • определяет особенности требований к принятию на службу;
  • проведение одноразовой аттестации должностных лиц таможенных органов с целью установления соответствия занимаемой должности;
  • определение размеров окладов работников.

Реформирование таможни предусмотрено Планом Украины в рамках инструмента ЕС Ukraine Facility, Национальной стратегией доходов на 2024–2030 годы,

Автор:
Светлана Манько