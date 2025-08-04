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Правительство начало процесс открытого конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы

Юлия Свириденко
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: Facebook

Кабинет министров приступил к процедуре открытого отбора главы Государственной таможенной службы, что станет новым этапом в перезагрузке таможенной системы. Цель конкурса — сформировать прозрачную и эффективную таможню, которая будет работать в соответствии с европейскими стандартами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьера Юлии Свириденко.

В состав конкурсной комиссии вошли представители украинского бизнеса и международные специалисты по таможенному делу и антикоррупционной политике.

От Украины:

  • Андрей Ерашов – руководитель аналитического центра Союза украинских предпринимателей (СУП);
  • Дмитрий Олейник – председатель Совета Федерации работодателей Украины;
  • Олег Тимкив - директор по развитию бизнеса аудиторской фирмы "Моор Стивенс".

От международных партнеров:

  • Арунас Адоменас - таможенный атташе Литвы при ЕС;
  • Дэвид Бернстайн - эксперт по управлению и институциональным реформам;
  • Кунио Микурия – международный эксперт по таможенной политике и торговому содействию.

Одновременно правительство утвердило среднесрочный план мер по внедрению таможенной реформы – одного из ключевых направлений Национальной стратегии доходов до 2030 года.

"Реформированная таможня должна установить равные правила для всех участников экономики и стать источником стабильных поступлений в государственный бюджет", – написала она.

Напомним, еще первого августа Свириденко провела рабочее совещание с министром финансов Сергеем Марченко, в ходе которого поручила подготовить решение о формировании конкурсной комиссии по избранию нового руководителя Государственной таможенной службы Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко