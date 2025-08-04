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Правительство начало процесс открытого конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы
Кабинет министров приступил к процедуре открытого отбора главы Государственной таможенной службы, что станет новым этапом в перезагрузке таможенной системы. Цель конкурса — сформировать прозрачную и эффективную таможню, которая будет работать в соответствии с европейскими стандартами.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьера Юлии Свириденко.
В состав конкурсной комиссии вошли представители украинского бизнеса и международные специалисты по таможенному делу и антикоррупционной политике.
От Украины:
- Андрей Ерашов – руководитель аналитического центра Союза украинских предпринимателей (СУП);
- Дмитрий Олейник – председатель Совета Федерации работодателей Украины;
- Олег Тимкив - директор по развитию бизнеса аудиторской фирмы "Моор Стивенс".
От международных партнеров:
- Арунас Адоменас - таможенный атташе Литвы при ЕС;
- Дэвид Бернстайн - эксперт по управлению и институциональным реформам;
- Кунио Микурия – международный эксперт по таможенной политике и торговому содействию.
Одновременно правительство утвердило среднесрочный план мер по внедрению таможенной реформы – одного из ключевых направлений Национальной стратегии доходов до 2030 года.
"Реформированная таможня должна установить равные правила для всех участников экономики и стать источником стабильных поступлений в государственный бюджет", – написала она.
Напомним, еще первого августа Свириденко провела рабочее совещание с министром финансов Сергеем Марченко, в ходе которого поручила подготовить решение о формировании конкурсной комиссии по избранию нового руководителя Государственной таможенной службы Украины.