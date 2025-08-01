Свириденко доручила створити комісію для відбору голови Держмитниці

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко провела робочу нараду з міністром фінансів Сергієм Марченком, під час якої доручила підготувати рішення щодо формування конкурсної комісії для обрання нового керівника Державної митної служби України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Свириденко.

Це рішення планується винести на розгляд найближчого засідання уряду.

"Важливо провести цей відбір прозоро та професійно", - зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що митниця повинна стати сучасною сервісною інституцією, яка працює відповідно до стандартів Європейського Союзу і забезпечує повне та чесне наповнення державного бюджету.

Зауважимо, що Державна митна служба України вже майже чотири роки працює без постійного керівника. Із листопада 2021 року, коли Павло Рябікін залишив посаду очільника митниці та перейшов на роботу у Кабмін, відомство очолюють лише тимчасові виконувачі обов’язків.

За цей період змінилось кілька в.о., проте повноцінного керівника уряд так і не призначив. Відсутність стабільного керівництва створює труднощі в реалізації реформ, боротьбі з корупцією та налагодженні ефективної роботи митної системи. Станом на зараз в.о. очільника ДМС є Сергій Звягінцев.

Додамо, що у червні Марченко пояснив причини затримки реформування Державної митної служби.