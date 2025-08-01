Свириденко поручила создать комиссию для отбора главы Гостаможни

Премьер-министр Юлия Свириденко провела рабочее совещание с министром финансов Сергеем Марченко, в ходе которого поручила подготовить решение о формировании конкурсной комиссии для избрания нового руководителя Государственной таможенной службы Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Свириденко.

Это решение планируется вынести на рассмотрение ближайшего заседания правительства.

"Важно провести этот отбор прозрачно и профессионально", – отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что таможня должна стать современным сервисным институтом, который работает в соответствии со стандартами Европейского Союза и обеспечивает полное и честное наполнение государственного бюджета.

Отметим, что Государственная таможенная служба уже почти четыре года работает без постоянного руководителя. С ноября 2021 года, когда Павел Рябикин покинул пост руководителя таможни и перешел на работу в Кабмин, ведомство возглавляют только временные исполняющие обязанности.

За этот период сменилось несколько и.о., однако полноценного руководителя правительство так и не назначило. Отсутствие стабильного руководства создает трудности в реализации реформ, борьбе с коррупцией и налаживании эффективной работы таможенной системы. По состоянию на данный момент и.о. главы ДМС является Сергей Звягинцев.

В июне Марченко объяснил причины задержки реформирования Государственной таможенной службы.