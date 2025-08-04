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Уряд розпочав процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби

Юлія Свириденко
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: Facebook

Кабінет міністрів розпочав процедуру відкритого відбору очільника Державної митної служби, що стане новим етапом у перезавантаженні митної системи. Мета конкурсу — сформувати прозору та ефективну митницю, яка працюватиме відповідно до європейських стандартів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єрки Юлії Свириденко.

До складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні фахівці з митної справи та антикорупційної політики.

Від України:

  • Андрій Єрашов — керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);
  • Дмитро Олійник — голова Ради Федерації роботодавців України;
  • Олег Тимків — директор з розвитку бізнесу аудиторської фірми "Моор Стівенс".

Від міжнародних партнерів:

  • Арунас Адоменас — митний аташе Литви при ЄС;
  • Девід Бернстайн — експерт з управління та інституційних реформ;
  • Куніо Мікурія — міжнародний експерт із митної політики та торговельного сприяння.

Одночасно уряд затвердив середньостроковий план заходів із впровадження митної реформи — одного з ключових напрямів Національної стратегії доходів до 2030 року. 

"Реформована митниця має встановити рівні правила для всіх учасників економіки та стати джерелом стабільних надходжень до державного бюджету", - написала вона.

Нагадаємо, ще першого серпня Свириденко провела робочу нараду з міністром фінансів Сергієм Марченком, під час якої доручила підготувати рішення щодо формування конкурсної комісії для обрання нового керівника Державної митної служби України. 

Автор:
Тетяна Гойденко