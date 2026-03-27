Комісія обрала фіналістів конкурсу на голову Держмитниці: обидва працюють в НАБУ
Комісія з добору голови Державної митної служби за підсумками співбесід обрала двох фіналістів: це співробітники Національного антикорупційного бюро Руслан Даменцов і Орест Мандзій.
Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Саме ці дві кандидатуру передані на розгляд Міністерства фінансів, яке і визначить нового очільника Держмитниці протягом десяти днів.
Руслан Даменцов обіймає посаду заступника керівника другого підрозділу детективів НАБУ, а Орест Мандзій очолює шостий підрозділ детективів НАБУ.
Зауважимо, ще у серпні Кабінет міністрів розпочав процедуру відкритого відбору очільника Державної митної служби.
У Державної митної служби немає очільника вже понад чотири роки.
Обов'язки голови Держмитслужби виконує наразі Сергій Звягінцев – заступник голови Держмитниці.
З 1 листопада 2024 року вступив в силу закон № 6490-д про про реформування Державної митної служби.
Зауважимо, реформа митниці - це важливий структурний маяк від Міжнародного валютного фонду, Світового банку і США. Її підтримали всі бізнес-асоціації.
Що передбачає реформа митниці
Даний закон:
- змінює процедуру проведення конкурсного відбору на посаду голови Держмитслужби за прикладом кращих практик НАБУ, САП та інших антикорупційних органів;
- залучає до проведення відкритого конкурсу на посаду голови Держмитслужби міжнародних експертів, що мають високі професійні компетенції, зокрема, досвід роботи у сферах права, економіки та/або запобігання корупції не менше п'яти років;
- встановлює чіткий алгоритм прийняття рішень конкурсною комісією та визначення, що конкурсна комісія вносить подання прем’єр-міністру України на одну кандидатуру (переможця конкурсу);
- надає право новому голові Держмитслужби формувати кадровий потенціал митних органів, в тому числі шляхом призначення своїх заступників за поданням прем’єр-міністра відповідно до пропозицій такого голови, а також скасовує необхідність погодження з міністром фінансів України призначення на посади та/або звільнення з посад керівників середньої ланки;
- запроваджує щорічний незалежний аудит ефективної діяльності митних органів, негативний висновок за результатами проведення якого є підставою для звільнення Голови;
- визначає особливості вимог до прийняття на службу;
- проведення одноразової атестації посадових осіб митних органів з метою встановлення відповідності займаній посаді;
- визначення розмірів окладів працівників.
Реформування митниці передбачено Планом України в межах інструменту ЄС Ukraine Facility, Національною стратегією доходів на 2024–2030 роки,