Кандидати на голову АРМА провалили тест на логіку та математику: конкурс пройшов лише один з тринадцяти

Конкурсна комісія з відбору голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) затвердила результати тестування на когнітивні здібності (знання математики і логіки): його склав лише один кандидат — Віктор Дубовик, який очолює Директорат з питань правової політики Офісу Президента.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у Transparency International Ukraine.

Там зазначили, що другий обов’язковий етап відбору на голову АРМА передбачає "визначення загальних здібностей" та складається з трьох блоків — вербального, абстрактно-логічного та математичного.

Тест пройшов лише 1 кандидат з 13 учасників

Мінімально допустимий прохідний бал — 107 балів із 145 — склав лише один кандидат із 13, які успішно пройшли попередні тестування минулого етапу на знання законодавства.

У Transparency International зауважують, що завдання і прохідний бал такі ж, які були у конкурсі на очільника БЕБ чи митної служби.

Ще до початку тестувань Комісія з відбору голови АРМА переносила дедлайн подачі заявок, щоб залучити більше кандидатів, проте навіть так до першого етапу допустили всього 15 людей.

За результатами тестування комісія вирішила продовжити подальші випробування лише для одного кандидата.

"Так, це може виглядати дивно — конкурс, у якому фактично залишився один кандидат. Але в межах чинного законодавства в Комісії просто немає іншого варіанту. І це перший такий випадок в історії подібних конкурсів", — підкреслив виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик.

Він додав, що це "сигнал про проблему" — кількість і якість кандидатів на подібні посади дедалі зменшується.

Під час засідання член Комісії Ріта Сімош висловила занепокоєння щодо низького рівня конкуренції та запропонувала переглянути параметри тестування, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Проте більшість членів комісії виступили проти зміни правил під час конкурсу, зазначивши, що процедура відбулася без технічних порушень, а чинне законодавство не встановлює мінімальної кількості кандидатів для продовження відбору.

Що відомо про Віктора Дубовика

Кандидат, який пройшов другий етап конкурсу на голову АРМА — Віктор Дубовик, очільник Директорату з питань правової політики Офісу Президента. До 2020 року він був керівником Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України. У 2025 році він брав участь у конкурсі на голову БЕБ.

Попереду для Дубовика — практичне завдання, оцінка доброчесності, спеціальна перевірка за антикорупційним законодавством і співбесіда.

Він зможе бути призначеним, лише якщо пройде всі етапи, а у разі провалу одного з них Комісія має провести повторний конкурс.

30 липня 2025 року уряд звільнив голову АРМА Олену Думу після ініціативи прем’єр-міністерки Юлії Свириденко щодо повного перезавантаження установи.

Ярославу Максименко призначили тимчасово виконуючою обов'язки голови АРМА.

Більше про АРМА

Спеціальний центральний орган виконавчої влади, створений для боротьби з корупцією та іншими злочинами через роботу з незаконно набутими активами, з’явився 2016 року. Його створення було одним з основних критеріїв виконання Україною Плану дій із лібералізації візового режиму з ЄС.

АРМА уповноважене на виявлення та розшук активів — майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їхнє стягнення в дохід держави.

Крім того, на підставі рішення суду АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт.

У листопаді АРМА розпочало внутрішню перевірку фактів можливої причетності працівників відомства до резонансного розслідування НАБУ у сфері енергетики (операція "Мідас"), у якій фігурує бізнесмен Тімур Міндіч.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що "довгий час АРМА теж вважалась в сфері впливу Тімура Міндіча".

Нагадаємо, закон про реформу АРМА президент Володимир Зеленський підписав ще 27 липня.Цей крок є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility — ключового інструменту для отримання фінансової допомоги від Євросоюзу.