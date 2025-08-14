Призначено тимчасову керівницю АРМА: що відомо про Ярославу Максименко

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев офіційно представив Ярославу Максименко як тимчасово виконуючу обов'язки голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Її ключовим завданням стане ефективне управління арештованими активами на користь держави.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу агентства.

За словами Соболева, Ярослава Максименко має значний досвід роботи із санкційними активами. Новий закон про реформу АРМА, зазначає міністр, розширює інструменти агентства. Серед пріоритетних завдань для нового керівника — проведення незалежного аудиту та запуск нової конкурсної процедури для обрання постійного очільника.

"Арештовані активи мають ефективно працювати на потреби держави та оборони", – наголосив він.

Ярослава Максименко, у свою чергу, наголосила на важливості прозорості та партнерства з правоохоронними органами.

"АРМА входить у новий етап розвитку... Ми маємо забезпечити, щоб кожен переданий нам актив працював на державу, зміцнював обороноздатність і приносив користь громадянам. Для цього потрібна максимальна прозорість, партнерство з правоохоронними органами та міжнародними партнерами, а також готовність діяти швидко та рішуче ", — заявила вона.

Що відомо про Ярослава Максименко?

Ярослава Максименко має понад 20 років професійного досвіду у сфері права, управління державними активами, корпоративного управління та санкційної політики.

До призначення в АРМА обіймала посаду директора департаменту політики власності та санкцій Міністерства економіки України, координувала формування та реалізацію санкційної політики, у тому числі управління підсанкційними активами.

Була одним із ключових розробників та координаторів корпоративної реформи державного сектору, а також брала участь у впровадженні реформ у сфері прозорого продажу та управління активами (Prozorro, Prozorro.Продажі).

Нагадаємо, 30 липня Кабмін звільнив голову АРМА Олену Думу після ініціативи прем’єр-міністерки Юлії Свириденко щодо повного перезавантаження установи.