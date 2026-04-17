Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Названо найпопулярніші кольори нових авто в Україні

автомобілі
Сірий, білий, чорний: топ кольорів нових авто в Україні / Depositphotos

Сірий колір став найпопулярнішим серед нових легкових автомобілів в Україні у першому кварталі 2026 року. На такі машини припало 36% усіх первинних реєстрацій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Наймасовішою моделлю серед сірих авто став Toyota RAV4, що забезпечило цьому кольору перше місце за попитом на ринку.

Друге місце посів білий колір із часткою 28% від усіх продажів нових легковиків. Найчастіше в білому кольорі українці купували Renault Duster.

Третім за популярністю став чорний колір, який обрали 16% покупців. Лідером у цій категорії став Toyota Land Cruiser Prado.

До п’ятірки також увійшли зелений та синій кольори. Зелені автомобілі обрали 7% покупців, а найпопулярнішою моделлю став Renault Duster. Частка синіх авто склала 5%, де найчастіше реєстрували Suzuki SX4.

Статистика свідчить, що українські покупці нових авто й надалі віддають перевагу стриманим та практичним кольорам, тоді як яскраві відтінки залишаються нішевим вибором.

Додамо, протягом лютого 2026 року український авторинок поповнився приблизно 4,4 тис. нових легкових авто. 

Автор:
Тетяна Гойденко