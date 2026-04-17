Названо найпопулярніші кольори нових авто в Україні
Сірий колір став найпопулярнішим серед нових легкових автомобілів в Україні у першому кварталі 2026 року. На такі машини припало 36% усіх первинних реєстрацій.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Наймасовішою моделлю серед сірих авто став Toyota RAV4, що забезпечило цьому кольору перше місце за попитом на ринку.
Друге місце посів білий колір із часткою 28% від усіх продажів нових легковиків. Найчастіше в білому кольорі українці купували Renault Duster.
Третім за популярністю став чорний колір, який обрали 16% покупців. Лідером у цій категорії став Toyota Land Cruiser Prado.
До п’ятірки також увійшли зелений та синій кольори. Зелені автомобілі обрали 7% покупців, а найпопулярнішою моделлю став Renault Duster. Частка синіх авто склала 5%, де найчастіше реєстрували Suzuki SX4.
Статистика свідчить, що українські покупці нових авто й надалі віддають перевагу стриманим та практичним кольорам, тоді як яскраві відтінки залишаються нішевим вибором.
Додамо, протягом лютого 2026 року український авторинок поповнився приблизно 4,4 тис. нових легкових авто.