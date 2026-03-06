Запланована подія 2

Найпопулярніші нові авто в Україні у лютому: приватні продажі впали, а корпоративні зросли

Топ-5 авто для приватних осіб та компаній / Depositphotos

Протягом лютого 2026 року український авторинок поповнився приблизно 4,4 тис. нових легкових авто. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Більшу частину ринку забезпечили приватні особи, на долю яких припало 63% від загального обсягу реалізації.

Решту 37% автомобілів придбали юридичні особи.

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року спостерігається різноспрямована динаміка: приватний сегмент продемонстрував падіння на 16%, тоді як корпоративні продажі зросли на 4%.

Що купували приватні покупці 

У лютому приватні клієнти найчастіше обирали кросовери японського та корейського виробництва:

  • Toyota RAV-4 — 288 од.;
  • Toyota LC Prado — 150 од.;
  • Hyundai Tucson — 147 од.;
  • Mazda CX-5 — 140 од.;
  • Skoda Karoq — 93 од.

Пріоритети корпоративного сектору

Юридичні особи продемонстрували відмінні від приватного сектору споживчі пріоритети:

  • Renault Duster — 241 од.
  • Toyota RAV-4 — 84 од.
  • Toyota LC Prado — 79 од.
  • Toyota Hilux — 52 од.
  • Skoda Kodiaq — 50 од.

Нагадаємо, протягом січня 2026 року українці придбали понад 5,1 тис. нових легкових авто. Це найкращий результат за останні три роки.

Автор:
Тетяна Бесараб