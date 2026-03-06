Найпопулярніші нові авто в Україні у лютому: приватні продажі впали, а корпоративні зросли

Протягом лютого 2026 року український авторинок поповнився приблизно 4,4 тис. нових легкових авто.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Більшу частину ринку забезпечили приватні особи, на долю яких припало 63% від загального обсягу реалізації.

Решту 37% автомобілів придбали юридичні особи.

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року спостерігається різноспрямована динаміка: приватний сегмент продемонстрував падіння на 16%, тоді як корпоративні продажі зросли на 4%.

Що купували приватні покупці

У лютому приватні клієнти найчастіше обирали кросовери японського та корейського виробництва:

Toyota RAV-4 — 288 од.;

— 288 од.; Toyota LC Prado — 150 од.;

— 150 од.; Hyundai Tucson — 147 од.;

— 147 од.; Mazda CX-5 — 140 од.;

— 140 од.; Skoda Karoq — 93 од.

Пріоритети корпоративного сектору

Юридичні особи продемонстрували відмінні від приватного сектору споживчі пріоритети:

Renault Duster — 241 од.

— 241 од. Toyota RAV-4 — 84 од.

— 84 од. Toyota LC Prado — 79 од.

— 79 од. Toyota Hilux — 52 од.

— 52 од. Skoda Kodiaq — 50 од.

Нагадаємо, протягом січня 2026 року українці придбали понад 5,1 тис. нових легкових авто. Це найкращий результат за останні три роки.