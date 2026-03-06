- Категорія
Найпопулярніші нові авто в Україні у лютому: приватні продажі впали, а корпоративні зросли
Протягом лютого 2026 року український авторинок поповнився приблизно 4,4 тис. нових легкових авто.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Більшу частину ринку забезпечили приватні особи, на долю яких припало 63% від загального обсягу реалізації.
Решту 37% автомобілів придбали юридичні особи.
Порівняно з аналогічним періодом 2025 року спостерігається різноспрямована динаміка: приватний сегмент продемонстрував падіння на 16%, тоді як корпоративні продажі зросли на 4%.
Що купували приватні покупці
У лютому приватні клієнти найчастіше обирали кросовери японського та корейського виробництва:
- Toyota RAV-4 — 288 од.;
- Toyota LC Prado — 150 од.;
- Hyundai Tucson — 147 од.;
- Mazda CX-5 — 140 од.;
- Skoda Karoq — 93 од.
Пріоритети корпоративного сектору
Юридичні особи продемонстрували відмінні від приватного сектору споживчі пріоритети:
- Renault Duster — 241 од.
- Toyota RAV-4 — 84 од.
- Toyota LC Prado — 79 од.
- Toyota Hilux — 52 од.
- Skoda Kodiaq — 50 од.
Нагадаємо, протягом січня 2026 року українці придбали понад 5,1 тис. нових легкових авто. Це найкращий результат за останні три роки.