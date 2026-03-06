Самые популярные новые авто в Украине в феврале: частные продажи упали, а корпоративные выросли

В феврале 2026 года украинский авторынок пополнился примерно 4,4 тыс. новых легковых авто.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Большую часть рынка обеспечили частные лица, на долю которых пришлось 63% общего объема реализации.

Остальные 37% автомобилей приобрели юридические лица.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. наблюдается разнонаправленная динамика: частный сегмент продемонстрировал падение на 16%, тогда как корпоративные продажи выросли на 4%.

Что покупали частные покупатели

В феврале частные клиенты чаще всего выбирали кроссоверы японского и корейского производства.

Toyota RAV-4 - 288 ед.;

- 288 ед.; Toyota LC Prado - 150 ед.;

- 150 ед.; Hyundai Tucson - 147 ед.;

- 147 ед.; Mazda CX-5 - 140 ед.;

- 140 ед.; Skoda Karoq - 93 ед.

Приоритеты корпоративного сектора

Юридические лица продемонстрировали отличные от частного сектора потребительские приоритеты:

Renault Duster - 241 ед.

- 241 ед. Toyota RAV-4 - 84 ед.

- 84 ед. Toyota LC Prado - 79 ед.

- 79 ед. Toyota Hilux - 52 ед.

- 52 ед. Skoda Kodiaq - 50 ед.

Напомним, в течение января 2026 года украинцы приобрели более 5,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это самый лучший результат за последние три года.