Украинцы купили в январе рекордное количество новых автомобилей за последние три года: самые популярные марки

В январе 2026 года украинцы приобрели более 5,1 тыс. новых легковых авто. Это самый лучший результат за последние три года.
 

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что по отношению к январю 2025 года спрос на новые авто увеличился на 19,5%.

Самой популярной маркой луны стала Toyota, которая реализовала на четверть больше своих авто, чем в прошлом.

Топ-10 марок января:

  1. Toyota – 845 ед. (+25%);
  2. BYD - 548 ед. (+117%);
  3. Renault – 439 ед. (+31%);
  4. Skoda – 368 ед. (+23%);
  5. Volkswagen – 359 ед. (+99%);
  6. Hyundai – 289 ед. (+56%);
  7. BMW – 190 ед. (-42%);
  8. Mazda – 185 ед. (+57%);
  9. Suzuki – 175 ед. (-1%);
  10. Nissan – 173 ед. (+9%).

Как отмечают в "Укравтопроме", бестселлером луны стал компактный кроссовер Renault Duster.

Рынок автомобилей в Украине.

Напомним, в прошлом году   автопарк Украины   пополнили 81,3 тыс. новых легковушек, что на 17% больше, чем в 2024 году. Это стало самым высоким годовым результатом для этого сегмента авторынка с 2022 года.

Лидером рынка новых легковушек стала китайская марка BYD.

Самой популярной моделью на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам 2025 года стал   кроссовер Renault Duster.

Автор:
Светлана Манько