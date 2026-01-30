Запланована подія 2

Tesla, BMW и Ferrari: в Украину в 2026 году под налог на роскошь попадают более 20 марок авто

Новый список авто, которые будут платить налог / Depositphotos

В 2026 году транспортный налог на роскошь в размере 25 тыс. грн взимается с легковых автомобилей более 20 марок стоимостью от 3,24 млн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Укравтопрома.

Какие автомобили подпадут под налог на роскошь

Под уплату транспортного налога в размере 25 тыс. грн в Украине в 2026 году попадут ряд моделей более 20 марок легковых автомобилей, в частности Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Mercedes, Ineos, Land Rover, Lexus, Lamborghini, Maserati, Porsche, Rolls-Royce, свидетельсвует список Минэкономики.

Кроме того, в отличие от списка 2025 года, в список вошли Tesla Model S Plaid, Model X LR (до года выпуска) и Tesla Roadster (до 5 лет), а также Toyota Sequoia и Toyota Tundra (2-3 года) и Volvo XC90 (до года).

Отметим, что под "налог на роскошь" попадают автомобили до пяти лет и стоимостью от 375 минимальных заработных плат, то есть в 2026 году - от 3 млн 242,6 тыс.грн (годом ранее - от 3 млн грн).

Уплатить налог необходимо:

  • физлицам – в течение 60 дней после получения сообщения;
  • юрлицам - авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, что отражается в годовой налоговой декларации.

Минэкономики в течение отчетного года может дополнить список по обращению ГНС.

Напомним, в 2025 году автопарк Украины пополнили 26,3 тыс. новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 6% меньше, чем в 2024 году.

Автор:
Ольга Опенько