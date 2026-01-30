Tesla, BMW та Ferrari: в Україні в 2026 році під податок на розкіш потрапляють більше 20 марок авто

У 2026 році транспортний податок на розкіш у розмірі 25 тис. грн стягуватиметься з легкових автомобілів понад 20 марок вартістю від 3,24 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це свідчить повідомлення Укравтопрому.

Які автомобілі підпадуть під податок на розкіш

Під сплату транспортного податку розміром 25 тис. грн в Україні у 2026 році потраплять низка моделей більш ніж 20 марок легкових автомобілів, зокрема Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Mercedes , Ineos, Land Rover, Lexus, Lamborghini, Maserati, Porsche, Rolls-Royce, згідно з оприлюдненим Міністерством економіки списком.

Крім того, на відміну від списку 2025 року, у перелік увійшли Tesla Model S Plaid, Model X LR (до року випуску) та Tesla Roadster (до 5 років), а також Toyota Sequoia та Toyota Tundra (2-3 роки) і Volvo XC90 (до року).

Зазначимо, що під "податок на розкіш" потрапляють автомобілі віком до п'яти років та вартістю від 375 мінімальних заробітних плат, тобто у 2026 році – від 3 млн 242,6 тис.грн (роком раніше – від 3 млн грн).

Сплатити податок необхідно:

фізособам – протягом 60 днів після отримання повідомлення;

юрособам - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, що відображається у річній податковій декларації.

Мінекономіки протягом звітного року може доповнити перелік за зверненням ДПС.

Нагадаємо, у 2025 році автопарк України поповнили 26,3 тис. нових легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 6% менше, ніж у 2024 році.