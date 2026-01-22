Ціни на автомобілі у 2026 році: подорожчання чи зниження?

Початок 2026 року став поворотним моментом для українського авторинку. Після кількох років активних змін у структурі продажів, пов'язаних з податковими пільгами, ключове питання звучить так: чи подорожчають автомобілі, чи впадуть у ціні? На Delo.ua розбираємося, що чекає на покупців у новому році та чи варто поспішати з покупкою авто.

Спадок 2025 року: що залишили після себе

2025-й не став роком стрімких коливань у загальному обсязі продажів, але приніс кілька важливих сюрпризів. Сегмент електромобілів продемонстрував аномально високі показники попиту, перевищивши початкові прогнози експертів. Ажіотаж був спричинений очікуванням закінчення пільг на розмитнення: люди поспішали встигнути купити електрокар до 1 січня 2026 року, поки діяла нульова ставка ПДВ.

Вторинний авторинок залишався відносно стабільним: середня ціна б/в автомобіля коливалася близько $6000 завдяки стабілізації попиту на найпоширеніші моделі. Німецькі, японські та американські авто з пробігом продовжували домінувати, а корейські марки поступово зміцнювали позиції завдяки надійності та доступності запчастин.

Саме від цих річних підсумків ринок стартує у 2026 році. І якщо багато хто очікував на спад або значне здешевлення після закінчення пільг, реалії відрізняються: попит є, але він стриманий, а рішення багатьох покупців відтерміновані до весни.

Повернення ПДВ: головний шок року

Одним із ключових чинників, що визначатимуть ціни на авто у 2026 році, стало повернення ПДВ на електромобілі з 1 січня 2026 року. Пільг на нульову ставку вже немає, і це відчутно вплине на вартість "зелених" авто.

Формально ціна може вирости на розмір ПДВ — близько 20%, що для електрокара вартістю $20,000 означає додаткові $4000. Реальна реакція ринку буде неоднорідною і усе залежатиме від кількох факторів.

Запаси авто

Дилери, які завезли електрокари до закінчення пільг, можуть тримати старі ціни ще кілька місяців

Конкуренція між продавцями

У боротьбі за покупця хтось знизить маржу, щоб не втратити клієнтів.

Загальний попит

Якщо покупці масово відмовляться від електрокарів через подорожчання, продавці змушені будуть знижувати ціни.

Курс долара

Коливання валюти можуть як посилити, так і пом'якшити ефект від повернення ПДВ.

На вторинному ринку електрокарів ситуація ще цікавіша. Деякі моделі вже встигли подорожчати через сплеск реєстрацій наприкінці 2025 року: власники розуміють, що їхні авто стали цінніші на фоні подорожчання нових. Але далі можливі коливання в обидва боки, залежно від того, як довго зберігаються імпортовані запаси та чи з'явиться новий попит.

Нові автомобілі: помірковані прогнози

Прогнози щодо цін на нові автомобілі у 2026 році радше помірковані, ніж катастрофічні. Аналітики не очікують ні різкого зростання, ні обвалу загального рівня угод у більшості сегментів. Ринок перебуває на своєрідному "плато", де потреба в мобільності українців співіснує з обмеженою купівельною спроможністю через загальну економічну невизначеність.

Під тиском змін у податковому навантаженні та коливань валютних курсів дилери можуть коригувати ціни. Деякі моделі справді подорожчають, особливо преміум-сегмент та великі позашляховики. Інші залишаться на попередніх рівнях або навіть несуттєво подешевшають у разі зниження імпорту нових авто та необхідності розпродати залишки складів.

Найбільш стабільними залишаться бюджетні моделі та середній клас, адже саме вони формують основу попиту. Люди купують практичні автомобілі для щоденного використання, а не розкішні іграшки.

Вторинний ринок: стабільність як норма

Вживані авто на ринку України проявляють здатність до стабілізації. За оцінками експертів, середня вартість таких автомобілів тримається близько $6000, і цього року великих стрибків не очікується, окрім можливих сезонних коливань або локальних трендів у певних сегментах.

Ринок адаптувався до сучасних умов і навіть реагував на зміни податків ще до початку року. Багато власників поспішили продати свої авто в грудні 2025-го, передбачаючи зміни на ринку. Хтось купив електрокар до закінчення пільг і виставив на продаж старе авто. Хтось вирішив зафіксувати прибуток, поки ціни високі.

Поки попит не перевищує пропозицію, вторинка залишається відносно передбачуваною. Найпопулярніші моделі, як-от:

Volkswagen Passat,

Toyota Camry,

BMW 3 Series,

Renault Megane,

тримають ціну стабільно. Рідкісні або проблемні авто можуть дешевшати швидше через низький попит.

Що це означає для покупців

У 2026 році ринок балансує між потребою у транспорті та фінансовими можливостями українців. Більшість сегментів авторинку не переживе екстремальних змін, але ключові події, тобто повернення податків на електромобілі та адаптація покупців до нової реальності створюють певну цінову турбулентність у короткостроковій перспективі. По суті, купувати зараз є сенс, якщо:

шукаєте б/в авто з пробігом — ціни стабільні та передбачувані;

потрібен практичний автомобіль середнього класу для щоденного використання;

знайшли цікаву пропозицію від дилера зі старими запасами до підвищення цін;

терміново потрібен транспорт і немає часу чекати до весни.

Якщо ж плануєте купувати електрокар,шукаєте рідкісну модель або преміум-сегмент або в принципі немає термінової потреби в авто – можна дочекатися стабілізації ринку до весни-літа.

Глобальні тренди та їхній вплив

На ціни впливають не тільки податки, а й глобальні тенденції в автоіндустрії. Перехід до електромобілів і гібридів, нові технічні стандарти безпеки, зміни в логістиці через геополітичні конфлікти — все це формує вартість авто в Україні.

Європейські виробники масово переходять на електрику, що робить класичні бензинові та дизельні моделі дешевшими на аукціонах. Для українських імпортерів це можливість завозити якісні авто за нижчими цінами. Китайські бренди активно виходять на ринок з доступними електрокарами, що створює конкуренцію та тисне на ціни вниз.

Адаптація до ринку замість драми

Так, 2026 рік для цін на автомобілі в Україні — це ще не час драматичних злетів або падінь, а період поступової адаптації. Ринок зберігає свою гнучкість:

нові авто можуть трохи подорожчати через зміни в оподаткуванні,

вторинні автомобілі залишатимуться відносно стабільними,

електромобілі переживуть період цінової турбулентності до середини року.

Якщо 2025 рік сформував ажіотажний попит і адаптований авторинок, то 2026-й принесе режим врівноваженої динаміки. Ціни на авто визначатимуть не лише податкові рішення, а й загальний стан економіки, поведінка покупців та доступність моделей на ринку.