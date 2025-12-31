Запланована подія 2

Останній день пільги: як оподатковуватимуть електромобілі вже з 1 січня 2026 року

З 1 січня 2026 року електромобілі оподатковуватимуться

З 1 січня 2026 року в Україні припинить діяти податкова пільга, яка звільняла електромобілі від податку на додану вартість. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, з початку 2026 року ПДВ нараховуватиметься як при ввезенні електромобілів на митну територію України, так і при їх постачанні на внутрішньому ринку.

При цьому не матиме значення, чи був автомобіль імпортований без сплати ПДВ до цієї дати, а також коли було оформлено право власності.

Зміни стосуватимуться як нових, так і вживаних легкових електромобілів, а також усього вантажного електротранспорту, включно з тягачами.

Як це вплине на ринок

Нові правила оподаткування застосовуватимуться до всіх імпортерів — як великих дилерів, так і фізичних осіб. Продаж електрокарів дилерами на внутрішньому ринку оподатковуватиметься ПДВ навіть у випадках, коли такі автомобілі були завезені в Україну без податку до 1 січня 2026 року.

Водночас порядок оподаткування для громадян, які продають електромобілі іншим фізичним особам, не змінюється: ПДВ у таких операціях не нараховується, оскільки фізичні особи не є платниками цього податку.

Вартість розмитнення

Попри повернення ПДВ, інші податки залишаються без змін, однак загальна вартість розмитнення електротранспорту зросте.

Для легкових електромобілів — як нових, так і вживаних — мито і надалі залишатиметься нульовим, ПДВ становитиме 20%, а акциз зберігається на рівні 1 євро за кожен кіловат-годину ємності акумулятора.

Щодо вантажного електротранспорту, для нових сідлових електротягачів мито й акциз залишаться нульовими, але запроваджується ПДВ у розмірі 20%. Для вживаних тягачів та вантажних електроавтомобілів мито зберігається на рівні 10%, ПДВ також становитиме 20%, а акциз залишиться нульовим.

При цьому пенсійний збір під час першої реєстрації електромобілів — як легкових, так і вантажних — не справляється.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у бюджеті на 2026 рік не підтримав продовження пільги на ввезення електромобілів.

Автор:
Тетяна Гойденко