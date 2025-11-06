З 2026 року ввезення електромобілів в Україну вже не буде пільговим: уряд відхилив правку у бюджеті

Кабінет міністрів у доопрацьованому проєкті бюджету на 2026 рік не підтримав продовження пільги на ввезення електромобілів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

З 2026 року ввезти електромобілі в Україну без розмитнення буде неможливо

"Для тих, хто очікував продовження пільги на електрокари ще на один рік - не очікуйте. Попри врахування правки в Раді, вона відхилена урядом. Шанс це змінити мінімальний - тобто я переконаний, пільги не буде", - наголосив нардеп.

Він додав, що серед причин, чому уряд не продовжив податкові звільнення:

втрати бюджету;

меморандум з МВФ.

"Всім хто був за чи проти, скажу. Я вам це і прогнозував ще у жовтні що так буде і що це не фінальне рішення було", - зауважив Железняк.

Правку уряд не підтримав

Нагадаємо, під час розгляду проєкту держбюджету у першому читанні у Верховній Раді підтримали правку №1061, яка передбачала продовження пільг на електрокари ще на один рік.

Раніше голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запевнив, що пільгу на електрокари не продовжать на наступний рік. За його словами, поправка "протягнута через бюджет, що прямо суперечить одразу двом законам, а тому до другого читання не може бути прийнята".

"Отже, ні, пільга на 2026 рік не продовжена, і продовжена не буде. Не поспішайте з висновками", – додав нардеп.

Зауважимо, до кінця 2025 року електрокари ще можна імпортувати без ПДВ (20%) та ввізного мита (10%).