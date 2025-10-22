У Раді підтримали продовження пільг на електрокари у проєкті бюджету-2026: що каже Гетманцев

У Верховній Раді підтримали правку №1061 до проєкту державного бюджету на 2026 рік, що передбачає продовження пільг на електрокари ще на один рік.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Як повідомив депутат, під час засідання першою розглянули правку №1061, що передбачає продовження пільг на електрокари ще на рік — до 2027 року. Цю поправку ухвалили на етапі підготовки до голосування у першому читанні.

За пропозицію проголосували 248 депутатів.

"Це доручення уряду. Тобто це ще не вважається прийнято остаточним, ще у листопаді уряд має подати фінальний текст у листопаді", - наголосив Железяняк.

Оновлено о 13:15. Пізніше голова податкового комітету Данило Гетманцев запевнив, що пільгу на електрокари не продовжать на наступний рік.

"Так, дійсно, лоббісти, залучені імпортерами електрокарів, протягнули правку в бюджеті першого читання, яка позбавляє армію 30 млрд грн. Стільки ж, скільки ми збираємо додатково з банків. Але ця "солодка тємочка", яка довго гуляла кулуарами парламенту, в них не пройде", – написав він.

За його словами, поправка "протягнута через бюджет, що прямо суперечить одразу двом законам, а тому до другого читання не може бути прийнята".

"Отже, ні, пільга на 2026 рік не продовжена, і продовжена не буде. Не поспішайте з висновками", – додав нардеп.

Водночас прихильники продовження пільги на електрокари, серед яких Дмитро Разумков, вважають, що "це дуже важлива норма, яка дозволяє українським родинам купувати сучасні авто з суттєвою економією, зменшує залежність від пального і сприяє розвитку екологічного транспорту".

Що відомо про держбюджет-2026

15 вересня Кабінет міністрів ухвалив і передав до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет України на 2026 рік.

Народні депутати встановили рекорд за кількістю правок до проєкту державного бюджету на 2026 рік. Подано 3339 поправок, це на понад 59% більше, ніж минулого року.

Бюджетний комітет Верховної Ради України опрацював 3339 поправок до проєкту бюджету на 2026 рік, орієнтовна вартість яких перевищує 7,1 трильйона гривень.

22 жовтня парламент ухвалив проєкт держбюджету у першому читанні.