Держбюджет отримав 14,9 мільярдів гривень: деталі третього жовтневого аукціону ОВДП

За результатами чергового аукціону облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбувся у вівторок, 21 жовтня, до державного бюджету залучено 14,9 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міністерства фінансів.

Деталі розміщення ОВДП

На аукціоні Мінфін розмістив гривневі облігації з різними термінами погашення та ставками дохідності:

1,2 року — 16,35% — 4,2 млрд грн;

1,8 року — 17,10% — 5,3 млрд грн;

3,2 роки — 17,80% — 5,4 млрд грн.

За підсумками вже трьох жовтневих аукціонів Мінфін залучив 57,8 млрд гривень в еквіваленті.

Від початку 2025 року — 466,2 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 1,8 трлн гривень.

Усі залучені кошти спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та зміцнення фінансової стійкості держави.

Аукціони Мінфіну проходять щовівторка. Номінал однієї облігації — 1 000 грн, 1 000 дол. США або 1 000 євро.

Додамо, що станом на вересень уряд залучив від продажу та обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах майже 356 мільярдів гривень. Загалом за час воєнного стану вдалося залучити близько 1,814 трильйона гривень.