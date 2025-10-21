Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Госбюджет получил 14,9 миллиарда гривен: детали третьего октябрьского аукциона ОВГЗ

гривны
21 октября государство пополнило бюджет на 14,9 млрд грн благодаря продаже ОВГЗ / Depositphotos

По результатам очередного аукциона облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), состоявшегося во вторник, 21 октября, в государственный бюджет привлечено 14,9 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства финансов.

Детали размещения ОВГЗ

На аукционе Минфин разместил гривневые облигации с разными сроками погашения и ставками доходности:

  • 1,2 года - 16,35% - 4,2 млрд грн;
  • 1,8 года - 17,10% - 5,3 млрд грн;
  • 3,2 года – 17,80% – 5,4 млрд грн.

По итогам уже трех октябрьских аукционов Минфин привлек 57,8 млрд. гривен в эквиваленте.

С начала 2025 года – 466,2 млрд грн, а с начала полномасштабной войны – более 1,8 трлн гривен.

Все привлеченные средства направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и укрепление финансовой устойчивости государства.

Аукционы Минфина проходят каждый вторник. Номинал одной облигации – 1 000 грн, 1 000 дол. США или 1000 евро.

Добавим, что на сентябрь правительство привлекло от продажи и обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах почти 356 миллиардов гривен. Всего за время военного положения удалось привлечь около 1,814 триллиона гривен.

Автор:
Татьяна Бессараб