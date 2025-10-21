- Категория
Госбюджет получил 14,9 миллиарда гривен: детали третьего октябрьского аукциона ОВГЗ
По результатам очередного аукциона облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), состоявшегося во вторник, 21 октября, в государственный бюджет привлечено 14,9 млрд грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства финансов.
Детали размещения ОВГЗ
На аукционе Минфин разместил гривневые облигации с разными сроками погашения и ставками доходности:
- 1,2 года - 16,35% - 4,2 млрд грн;
- 1,8 года - 17,10% - 5,3 млрд грн;
- 3,2 года – 17,80% – 5,4 млрд грн.
По итогам уже трех октябрьских аукционов Минфин привлек 57,8 млрд. гривен в эквиваленте.
С начала 2025 года – 466,2 млрд грн, а с начала полномасштабной войны – более 1,8 трлн гривен.
Все привлеченные средства направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и укрепление финансовой устойчивости государства.
Аукционы Минфина проходят каждый вторник. Номинал одной облигации – 1 000 грн, 1 000 дол. США или 1000 евро.
Добавим, что на сентябрь правительство привлекло от продажи и обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах почти 356 миллиардов гривен. Всего за время военного положения удалось привлечь около 1,814 триллиона гривен.