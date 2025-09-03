Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,36

--0,01

EUR

48,18

--0,29

Наличный курс:

USD

41,35

41,29

EUR

48,35

48,15

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинцы инвестируют в ОВГЗ: правительство привлекло уже 356 млрд грн с начала года

гривна
ОВГЗ принесли правительству более 350 млрд грн / Depositphotos

С начала 2025 года правительство привлекло от продажи и обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах почти 356 миллиардов гривен. Всего за время военного положения удалось привлечь около 1,814 триллиона гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

В частности, за восемь месяцев 2025 года Министерство финансов:

  • привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 277,04 млрд грн, 1,26 млрд дол. США и 562,7 млн. евро;
  • направило на погашение по внутренним долговым государственным ценным 221,85 млрд грн, 1,63 млрд дол. США и 665,7 млн. евро.

В августе максимальная доходность облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) достигла:

  • 17,80% годовых в гривне;
  • 4,25% годовых в долларах США.

ОВГЗ, номинированные в евро, в этом месяце не размещались.

"Портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц по состоянию на 1 сентября 2025 года составил 189,6 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 137,4 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 сентября 2024 года. За последний год он вырос почти в 1,4 раза", - сказал он.

Напомним, первый сентябрьский аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) принес в государственный бюджет Украины 5,2 миллиарда гривен. Зафиксирован новый рекорд – объем ОВГЗ в собственности граждан достиг 102,2 миллиарда гривен.

Автор:
Татьяна Бессараб