Украинцы инвестируют в ОВГЗ: правительство привлекло уже 356 млрд грн с начала года

С начала 2025 года правительство привлекло от продажи и обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах почти 356 миллиардов гривен. Всего за время военного положения удалось привлечь около 1,814 триллиона гривен.

В частности, за восемь месяцев 2025 года Министерство финансов:

привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 277,04 млрд грн, 1,26 млрд дол. США и 562,7 млн. евро;

направило на погашение по внутренним долговым государственным ценным 221,85 млрд грн, 1,63 млрд дол. США и 665,7 млн. евро.

В августе максимальная доходность облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) достигла:

17,80% годовых в гривне;

4,25% годовых в долларах США.

ОВГЗ, номинированные в евро, в этом месяце не размещались.

"Портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц по состоянию на 1 сентября 2025 года составил 189,6 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 137,4 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 сентября 2024 года. За последний год он вырос почти в 1,4 раза", - сказал он.

Напомним, первый сентябрьский аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) принес в государственный бюджет Украины 5,2 миллиарда гривен. Зафиксирован новый рекорд – объем ОВГЗ в собственности граждан достиг 102,2 миллиарда гривен.