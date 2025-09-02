Бюджет Украины получил 5,2 млрд грн: детали первого сентябрьского аукциона ОВГЗ

Первый сентябрьский аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) принес в государственный бюджет Украины 5,2 миллиарда гривен. Зафиксирован новый рекорд – объем ОВГЗ в собственности граждан достиг 102,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов.

Всего с начала полномасштабной войны, с помощью ОВГЗ, в бюджет было привлечено более 1,8 триллиона гривен. Только в августе эта сумма составила 43,6 млрд грн, а с начала 2025 года – 355,9 млрд грн.

Наибольший спрос в сентябре имели:

3,2-летние облигации, которые обеспечили 3 млрд. грн., или 57,3% от общей суммы;

1,7-летние бумаги принесли 1,2 млрд. грн. (23,3%);

1,1-летние – 1 млрд грн (19,4%).

В ведомстве отметили, что все средства направляются в поддержку Вооруженных Сил Украины и финансовую устойчивость государства.

Министерство финансов продолжает проводить аукционы каждый вторник, где номинал одной облигации составляет 1000 грн, 1000 долларов или 1000 евро.

Напомним, в июне 2025 года Министерство финансов привлекло 37,1 млрд грн от выпуска ОВГЗ. Всего за первое полугодие этого года привлечено около 240 млрд грн. от выпуска и обмена внутренних гособлигаций.