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Портфель военных ОВГЗ вырос в 1,4 раза: сколько средств привлекло правительство с начала года

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С начала 2025 года правительство привлекло более 312 млрд грн от продажи ОВГЗ.

С начала 2025 года правительство привлекло от продажи и обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах более 312 млрд грн, а всего за время действия военного положения – почти 1,77 трлн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

По данным НБУ, в течение января – июля 2025 года Министерство финансов:

  • привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 249,74 млрд грн, 0,86 млрд долларов и 0,56 млрд евро;
  • направило на погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам 209,75 млрд грн, 1,35 млрд долларов и 0,67 млрд евро.

Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в июле, составила в гривне 17,80% годовых, в долларах США – 4,25% годовых, в евро – 3,25% годовых.

Портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц по состоянию на 1 августа 2025 составил 187,0 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 131,4 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 августа 2024 года. За последний год он вырос более чем в 1,4 раза.

В прошлом месяце Министерство финансов осуществило погашение военных ОВГЗ на сумму 18,28 млрд грн и 400 млн долларов .

Напомним, в июне 2025 года Министерство финансов привлекло 37,1 млрд. грн. от выпуска ОВГЗ. В общей сложности за первое полугодие этого года привлечено около 240 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук