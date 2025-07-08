Минфин привлек более 37 млрд грн от выпуска государственных облигаций в июне

В июне 2025 года Министерство финансов привлекло 37,1 млрд грн от выпуска государственных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Всего за первое полугодие текущего года привлечено около 240 млрд грн от выпуска и обмена внутренних гособлигаций.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 1 июля в обращении находится более 1,84 триллиона гривен ОВГЗ.

Львиная доля этих облигаций принадлежит коммерческим банкам (46,1%) и Национальному банку Украины (36,6%). Юридические лица владеют 10,1% ОВГЗ, а физические лица – 5,1%.

Остальные распределены между нерезидентами (1,1%), страховыми компаниями (1%) и территориальными общинами (0,03%).

Объем инвестиций юридических и физических лиц за год (1 июля 2025 года по 1 июля 2024 года) вырос на 40%.

В то же время доля физических лиц в общем объеме ОВГЗ увеличилась по сравнению с прошлым годом до 5,1% по состоянию на начало июля 2025 года (в июле 2024 года – 3,6%), достигнув 94,3 млрд. гривен по состоянию на 1 июля 2025 года.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ номинированных в гривне в июне равнялась 16,37%.

В 2025 году из-за выпуска ОВГЗ в госбюджет привлечено уже около 240 млрд. грн. В целом во время военного положения от размещения ОВГЗ на аукционах Министерство финансов Украины привлекло более 1,6 трлн грн в эквиваленте.

В ведомстве напомнили, что приобрести ОВГЗ можно через "Дію" или у вашего банка, лицензированного брокера. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 грн/1000 долларов США/1000 евро.

Напомним, в течение января – мая 2025 года правительство Украины привлекло от размещения облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) на аукционах 157,7 млрд грн, 647,8 млн долларов и 393,8 млн евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 142,4 млрд грн, 952,8 млн дол. США и 475,7 млн. евро.