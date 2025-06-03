За пять месяцев правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах почти 203 млрд гривен

В течение января — мая 2025 правительство Украины привлекло от размещения облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) на аукционах 157,7 млрд грн, 647,8 млн долларов и 393,8 млн евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 142,4 млрд грн, 952,8 млн долларов и 475,7 млн евро.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Национального банка Украины.

В целом с начала полномасштабного вторжения до 31 мая 2025 года на первичных аукционах правительство привлекло 1,2 трлн грн, 9 млрд долларов и 2,9 млрд евро, а на погашение за ОВГЗ направило 817,2 млрд грн, 9,6 млрд долларов и 2,6 млрд евро.

Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в мае, составила в гривне 17,80% годовых, в евро – 3,25% годовых. ОВГЗ, номинированные в долларах, в мае не размещались.

"Эффективная работа внутреннего долгового рынка является важным условием для обеспечения макрофинансовой устойчивости и предохранителем для эмиссионного финансирования дефицита бюджета", — отметили в НБУ.

Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками – первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. По состоянию на 1 июня 2025 г. он составлял:

119,4 млрд грн или 36,2% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ;

1,8 млрд долларов, или 69,1% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США;

227 млн евро, или 47,7% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро.

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц по состоянию на 1 июня 2025 составил 204,2 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 127,6 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 июня 2024 года. За последний год он вырос более чем в 1,6 раза.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 01 июня 2025 составил более 9 млрд грн, 7,4 млн долларов и 10 млн евро.

Министерство финансов Украины в мае 2025 года осуществило погашение военных ОВГЗ на сумму 155,9 млн. евро.

Напомним, в течение января – апреля 2025 года правительство привлекло от размещения облигаций внутренних государственных займов на аукционах 123,6 млрд гривен, 647,8 млн долларов и 191,4 млн евро.