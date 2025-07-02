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Правительство привлекло почти 240 миллиардов гривен от продажи ОВГЗ

деньги
Правительство привлекло почти 240 миллиардов гривен от продажи ОВГЗ / Depositphotos

По данным Депозитария Национального банка Украины, в январе-июне 2025 года Министерство финансов привлекло на внутреннем рынке почти 240 млрд грн эквивалента из-за размещения и обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Из этой суммы 194,8 млрд. грн. было получено в гривне, 647,8 млн. долларов США и 393,8 млн. евро – в иностранной валюте.

В то же время на обслуживание и погашение государственного внутреннего долга в этот период было направлено 190,8 млрд. грн., 952,8 млн. долларов США и 475,7 млн. евро.

Всего за время действия военного положения правительство привлекло на рынке ОВГЗ около 1698 млрд грн, что является важным источником финансирования государственного бюджета в условиях полномасштабной войны.

В июне максимальная зафиксированная доходность гривневых ОВГЗ на первичных аукционах составила 17,80% годовых. При этом в июне Министерство финансов не размещало ОВГЗ в долларах или евро.

По состоянию на 1 июля 2025 г. общий портфель военных облигаций, находящихся в собственности физических и юридических лиц, вырос до 196,5 млрд грн в эквиваленте. Для сравнения год назад он составил 114,2 млрд грн.

Таким образом, за год портфель увеличился более чем в 1,7 раза, что свидетельствует об устойчивом спросе со стороны инвесторов и росте доверия к этому инструменту финансирования.

Добавим, в течение января — мая 2025 правительство Украины привлекло от размещения облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) на аукционах 157,7 млрд грн, 647,8 млн долларов и 393,8 млн евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 142,4 млрд грн, 952,8 млн дол. США и 475,7 млн. евро.

Автор:
Татьяна Гойденко