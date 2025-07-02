Уряд залучив майже 240 мільярдів гривень від продажу ОВДП

За даними Депозитарію Національного банку України, у січні–червні 2025 року Міністерство фінансів залучило на внутрішньому ринку майже 240 млрд грн еквіваленту через розміщення та обмін облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Із цієї суми 194,8 млрд грн було отримано у гривні, 647,8 млн доларів США та 393,8 млн євро – в іноземній валюті.

Водночас на обслуговування та погашення державного внутрішнього боргу в цей період було спрямовано 190,8 млрд грн, 952,8 млн доларів США та 475,7 млн євро.

Загалом за час дії воєнного стану уряд залучив на ринку ОВДП близько 1 698 млрд грн, що є важливим джерелом фінансування державного бюджету в умовах повномасштабної війни.

У червні максимальна зафіксована дохідність гривневих ОВДП на первинних аукціонах становила 17,80% річних. При цьому в червні Міністерство фінансів не розміщувало ОВДП у доларах чи євро.

Станом на 1 липня 2025 року загальний портфель військових облігацій, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, зріс до 196,5 млрд грн в еквіваленті. Для порівняння, рік тому він становив 114,2 млрд грн.

Таким чином, за рік портфель збільшився більш ніж у 1,7 раза, що свідчить про стійкий попит з боку інвесторів та зростання довіри до цього інструменту фінансування.

Додамо, упродовж січня – травня 2025 року уряд України залучив від розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) на аукціонах 157,7 млрд грн, 647,8 млн доларів та 393,8 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 142,4 млрд грн, 952,8 млн дол. США та 475,7 млн євро.