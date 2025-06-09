НБУ оновив перелік бенчмарк-ОВДП для покриття обов’язкових резервів

Національний банк України з 11 червня 2025 року оновлює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які банки можуть використовувати для покриття частини обов’язкових резервів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

НБУ актуалізував бенчмарк-ОВДП

З переліку буде виключено облігації з ISIN UA4000227102 через їхнє погашення, натомість додано новий випуск з ISIN UA4000235642.

Це рішення спрямоване на стимулювання участі банків у первинних розміщеннях ОВДП, які проводить Міністерство фінансів України, що є важливим інструментом фінансування держбюджету без залучення емісійних ресурсів.

Нагадаємо, банки можуть використовувати частину визначеного переліку бенчмарк-ОВДП для покриття до 60% обов’язкових резервів. Список таких облігацій формує Національний банк, спираючись на пропозиції Мінфіну.

З 11 червня 2025 року він міститиме 17 випусків цінних паперів, а саме: UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811 UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934 та новий UA4000235642.

Довідково

Обов’язкові резерви — це один із традиційних інструментів, якими центральні банки регулюють банківську систему. Його суть полягає в тому, що банк повинен утримувати на своєму кореспондентському рахунку в центральному банку визначену суму коштів. Цей обсяг розраховується як певний відсоток від зобов’язань банку — з урахуванням нормативу резервування та частини резервів, які можуть бути покриті за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Резерв має бути сформований у середньому за весь період резервування. Такий підхід дозволяє згладжувати короткострокові коливання ліквідності та одночасно забезпечує ефективне виконання основної функції інструменту — стримування надлишкової ліквідності в банківському секторі.

Детальні відомості про обсяг обов’язкових резервів, які формують банки, доступні за відповідним посиланням.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Міністерство фінансів залучило понад 45 млрд грн в еквіваленті від розміщення облігацій внутрішньої державної позики.