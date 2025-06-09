Українці активніше інвестують у держоблігації: Мінфін залучив 43,6 млрд грн від ОВДП у травні

У травні 2025 року Міністерство фінансів України залучило 43,6 млрд грн в еквіваленті через розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Обсяг інвестицій юридичних і фізичних осіб у держоблігації за місяць зріс на понад 10% — до 286 млрд грн.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Вкладення в ОВДП зростають

У травні 2025 року Міністерство фінансів залучило 43,6 млрд грн в еквіваленті від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), зокрема 34,1 млрд грн та 202,4 млн євро.

Залучені кошти в першу чергу спрямовуються на фінансування сектору безпеки та оборони. Інвестиції в ОВДП, разом із міжнародною фінансовою підтримкою, залишаються ключовим чинником забезпечення фінансової стійкості держави в умовах повномасштабної війни.

Станом на 1 червня 2025 року в обігу перебувають ОВДП на загальну суму понад 1,85 трлн грн. Найбільшими власниками залишаються комерційні банки — їм належить 46,1% випущених облігацій. На другому місці — Національний банк України з часткою у 36,3%.

Юридичні особи володіють 10,3% облігацій, фізичні — 5,1%. Частка нерезидентів на ринку ОВДП становить 1,1%, страхових компаній — 1%, а територіальних громад — лише 0,03%.

У травні 2025 року юридичні та фізичні особи наростили інвестиції в державні облігації на понад 10% — з 257 млрд грн до 286 млрд грн. У річному вимірі зростання склало понад 25% — з 1 червня 2024 року по 1 червня 2025-го.

Показово, що частка фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП продовжує зростати — з 3,9% у червні 2024 року до 5,1% на початок червня 2025-го.

Середньозважена дохідність гривневих облігацій у травні становила 16,2%, а номінованих у євро — 3,2%.

У 2025 році через випуск ОВДП до держбюджету залучено вже 191 млрд грн. Загалом упродовж воєнного стану від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило понад 1,6 трлн грн в еквіваленті.

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Нагадаємо, у квітні 2025 року Міністерство фінансів залучило понад 45 млрд грн в еквіваленті від розміщення облігацій внутрішньої державної позики.