У квітні Мінфін залучив понад 45 млрд грн від ОВДП, обсяг інвестицій зріс на 16% за рік

У квітні 2025 року Міністерство фінансів України залучило понад 45 млрд грн в еквіваленті від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться на сайті відомства.

Обсяг інвестицій від фізичних та юридичних осіб зріс за рік на 16% - до 258 млрд грн, що свідчить про зростання довіри громадян та бізнесу до цього фінансового інструменту навіть в умовах повномасштабної війни.

Інвестори придбали облігації на суму 37 млрд грн і 192 млн доларів США. Залучені кошти, як і раніше, спрямовуються передусім на потреби безпеки й оборони.

Частка фізичних осіб у структурі власників ОВДП збільшилася з 3,8% до 4,7% порівняно з травнем 2024 року. Водночас середньозважена дохідність гривневих облігацій у квітні становила 16,5%, що зумовлює їхню привабливість як інструменту інвестування.

Іще одним чинником зростання попиту стала доступність ОВДП через цифрові канали, зокрема застосунок "Дія".

16 квітня Мінфін також провів другий у 2025 році switch-аукціон. Було подано заявок на понад 13,4 млрд грн, з яких задоволено 10 млрд грн. Інвесторам запропонували новий випуск облігацій із погашенням у 2028 році під 15,01% річних.

Станом на 1 травня в обігу перебувають ОВДП на понад 1,82 трлн грн. Найбільшими власниками залишаються комерційні банки (46,7%) і Національний банк України (37,1%). Частка фізичних осіб — 4,7%, юридичних — 9,5%, нерезидентів — 1%.

Усього від початку року через ОВДП до бюджету вже залучено 148 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — 1,6 трлн грн в еквіваленті.

Додамо, що з початку року уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 123,6 млрд гривень, 647,8 млн доларів та 191,4 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 131,9 млрд грн, 952,8 млн доларів та 319,7 млн євро.