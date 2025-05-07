В апреле Минфин привлек более 45 млрд грн от ОВГЗ, объем инвестиций вырос на 16% за год

В апреле 2025 года Министерство финансов Украины привлекло более 45 млрд грн в эквиваленте от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится на сайте ведомства.

Объем инвестиций от физических и юридических лиц вырос за год на 16% – до 258 млрд грн, что свидетельствует о росте доверия граждан и бизнеса к этому финансовому инструменту даже в условиях полномасштабной войны.

Инвесторы приобрели облигации на сумму 37 млрд. грн. и 192 млн. долларов США. Привлеченные средства по-прежнему направляются, прежде всего, на нужды безопасности и обороны.

Доля физических лиц в структуре собственников ОВГЗ увеличилась с 3,8 до 4,7% по сравнению с маем 2024 года. В то же время средневзвешенная доходность гривневых облигаций в апреле составила 16,5%, что приводит к их привлекательности как инструменту инвестирования.

Еще одним фактором роста спроса стала доступность ОВГЗ через цифровые каналы, в частности, приложение "Действие".

16 апреля Минфин также провел второй в 2025 году switch-аукцион. Было подано заявок более чем на 13,4 млрд грн, из которых удовлетворено 10 млрд грн. Инвесторам предложили новый выпуск облигаций с погашением в 2028 году под 15,01% годовых.

По состоянию на 1 мая в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,82 трлн грн. Крупнейшими собственниками остаются коммерческие банки (46,7%) и Национальный банк Украины (37,1%). Доля физических лиц – 4,7%, юридических – 9,5%, нерезидентов – 1%.

Всего с начала года через ОВГЗ в бюджет уже привлечено 148 млрд грн, а с начала полномасштабной войны – 1,6 трлн грн в эквиваленте.

Добавим, что с начала года правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 123,6 млрд. гривен, 647,8 млн. долларов и 191,4 млн. евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 131,9 млрд грн, 952,8 млн долларов и 319,7 млн евро.