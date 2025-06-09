Украинцы активнее инвестируют в гособлигации: Минфин привлек 43,6 млрд грн от ОВГЗ в мае

В мае 2025 года Министерство финансов Украины привлекло 43,6 млрд грн в эквиваленте из-за размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Объем инвестиций юридических и физических лиц в гособлигации за месяц вырос более чем на 10% — до 286 млрд грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Вложения в ОВГЗ растут

В мае 2025 года Министерство финансов привлекло 43,6 млрд грн в эквиваленте от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в том числе 34,1 млрд грн и 202,4 млн евро.

Привлеченные средства, в первую очередь, направляются на финансирование сектора безопасности и обороны. Инвестиции в ОВГЗ вместе с международной финансовой поддержкой остаются ключевым фактором обеспечения финансовой устойчивости государства в условиях полномасштабной войны.

По состоянию на 1 июня 2025 г. в обращении находятся ОВГЗ на общую сумму более 1,85 трлн грн. Крупнейшими собственниками остаются коммерческие банки – им принадлежит 46,1% выпущенных облигаций. На втором месте — Национальный банк Украины с долей в 36,3%.

Юридические лица владеют 10,3% облигаций, физические – 5,1%. Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ составляет 1,1%, страховых компаний – 1%, а территориальных общин – только 0,03%.

В мае 2025 года юридические и физические лица нарастили инвестиции в государственные облигации свыше 10% — с 257 млрд грн до 286 млрд грн. В годовом измерении рост составил более 25% — с 1 июня 2024 года по 1 июня 2025-го.

Примечательно, что доля физических лиц в общем объеме ОВГЗ продолжает расти — с 3,9% в июне 2024 года до 5,1% на начало июня 2025 года.

Средневзвешенная доходность гривневых облигаций в мае составила 16,2%, номинированных в евро — 3,2%.

В 2025 году из-за выпуска ОВГЗ в госбюджет привлечено уже 191 млрд грн. В целом во время военного положения от размещения ОВГЗ на аукционах Министерство финансов Украины привлекло более 1,6 трлн грн в эквиваленте.

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Напомним, в апреле 2025 года Министерство финансов привлекло более 45 млрд грн в эквиваленте от размещения облигаций внутреннего государственного займа.