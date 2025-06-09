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НБУ обновил список бенчмарк-ОВГЗ для покрытия обязательных резервов

НБУ
С 11 июня меняется перечень гособлигаций для банков / НБУ

Национальный банк Украины с 11 июня 2025 года обновляет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые банки могут использовать для покрытия части обязательных резервов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

НБУ актуализировал бенчмарк-ОВГЗ

Из перечня будут исключены облигации из ISIN UA4000227102 из-за их погашения, вместо этого добавлен новый выпуск из ISIN UA4000235642.

Это решение направлено на стимулирование участия банков в первичных размещениях ОВГЗ, проводимых Министерством финансов Украины, что является важным инструментом финансирования госбюджета без привлечения эмиссионных ресурсов.

Напомним, банки могут использовать часть определенного перечня бенчмарк-ОВГЗ для покрытия до 60% обязательных резервов. Список таких облигаций формирует Национальный банк, опираясь на предложения Минфина.

С 11 июня 2025 года он будет содержать 17 выпусков ценных бумаг, а именно: UA4000232617, UA4000232615, UA4000232615, UA4000232615, UA4000232615, UA4000232613, UA4000232613, UA4000232613, UA4000 UA4000234934 и новый UA4000235642.

Справочно

Обязательные резервы — один из традиционных инструментов, которыми центральные банки регулируют банковскую систему. Его суть состоит в том, что банк должен удерживать на своем корреспондентском счете в центральном банке определенную сумму средств. Этот объем рассчитывается как определенный процент обязательств банка — с учетом норматива резервирования и части резервов, которые могут быть покрыты за счет бенчмарк-ОВГЗ.

Резерв должен быть сформирован в среднем за весь период резервирования. Такой подход позволяет сглаживать краткосрочные колебания ликвидности и обеспечивает эффективное выполнение основной функции инструмента — сдерживание избыточной ликвидности в банковском секторе.

Подробные сведения об объеме обязательных резервов, формируемых банками, доступны по соответствующей ссылке.

Напомним, в апреле 2025 года Министерство финансов привлекло более 45 млрд грн в эквиваленте от размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Автор:
Ольга Опенько