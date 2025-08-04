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Портфель військових ОВДП зріс у 1,4 раза: скільки коштів залучив уряд з початку року

курс долара курс гривні
З початку 2025 року уряд залучив понад 312 млрд грн від продажу ОВДП.

З початку 2025 року уряд залучив від продажу та обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах понад 312 млрд грн, а загалом за час дії воєнного стану – майже 1,77 трлн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

За даними НБУ, впродовж січня – липня 2025 року Міністерство фінансів:

  • залучило від розміщення ОВДП на аукціонах 249,74 млрд грн, 0,86 млрд доларів та 0,56 млрд євро; 
  • спрямувало на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами 209,75 млрд грн, 1,35 млрд доларів та 0,67 млрд євро.

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у липні, становила в гривні 17,80% річних, у доларах США – 4,25% річних, у євро – 3,25% річних.

Портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 серпня 2025 року становив 187,0 млрд грн в еквіваленті порівняно з 131,4 млрд грн в еквіваленті станом на 1 серпня 2024 року. За останній рік він зріс більше ніж в 1,4 раза.

Минулого місяця Міністерство фінансів здійснило погашення військових ОВДП на суму 18,28 млрд грн та 400 млн доларів.

Нагадаємо, у червні 2025 року Міністерство фінансів залучило 37,1 млрд грн від випуску ОВДП. Загалом за перше півріччя цього року залучено близько 240 млрд грн від випуску та обміну внутрішніх держоблігацій.

Автор:
Тетяна Ковальчук